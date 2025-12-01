Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con los padres de Rosmed, una de las menores fallecidas en Jaén: "Mi hija no indujo a nadie a suicidarse"

Dos menores han sido halladas sin vida en un céntrico parque de Jaén. Ambas se habrían quitado la vida juntas, un hecho que ha conmocionado a ambas familias, que piden que se investiguen los hechos.

Familia Rosmed

Los cuerpos sin vida de dos menores de 15 y 16 años nacidas en Jaén han sido hallados este fin de semana en un parque de Jaén. Un hecho que ha conmocionado por completo a las familias y los compañeros de las víctimas.

Las sospechas del padre de una de las menores que se ha quitado la vida en Jaén: "Creemos que hay terceras personas implicadas"

Los amigos de las menores han confesado que Rosmed, una de ellas habría sido víctima de bullying en su anterior instituto. Algo que su madre ha confirmado en nuestro programa: "Yo lo denuncié al director y el director hizo el protocolo correspondiente". Sin embargo asegura que hubo un segundo centro en el que la menor también sufrió bullying y no se tomaron medidas.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con los padres de Rosmed, que, pese a que confirman que su hija fuese victima de bullying, niegan que su hija tuviera tendencias suicidas. "Mi hija no era ninguna suicida ni indujo a nadie a suicidarse", señala.

Completamente roto e incrédulo, el padre de Rosmed fue quien primero encontró los cuerpos sobre la una de la mañana. "Estaban ahí, cogiditas de la mano", recuerda, roto de dolor.

La investigación de la muerte de ambas adolescentes está bajo secreto de sumario y las familias de las menores piden que se esclarezcan los hechos. ¿Lograrán descubrir qué ocurrió aquella noche con sus hijas?

