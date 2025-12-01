Descubren un chat donde 90 hombres compartían imágenes de sus parejas sin su consentimiento en Cantabria

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Cantabria, ha denunciado un chat donde más de 90 hombres compartían fotos de desnudos de sus parejas o contactos sexuales sin su consentimiento.

Una noticia que ha salido a la luz gracias a un cartel que aparecía en una de las plazas del municipio, en el que se advertía de que en un grupo de WhatsApp, integrado por más de 90 hombres, se estarían difundiendo imágenes íntimas de mujeres sin que ellas lo supieran. Además, una de las afectadas señalaba haber visto sus fotografías circulando por redes sociales.

La Organización Feminista ha dejado el caso en manos de la Concejalía de Igualdad y de la Guardia Civil para que se investigue. Además, tanto las organizaciones como el ayuntamiento han decidido no dar declaraciones al respecto, hasta que finalicen las investigaciones.

"Son personas sin cabeza"

Una noticia que ha generado un gran revuelo en la localidad cántabra; un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta allí para conocer la opinión de la gente, y han reconocido ante los micrófonos de Antena 3: "No sé en qué mundo estamos, pero está fatal el tema"; otra persona ha dicho que: "Con las redes sociales todo se multiplica por 10", "Me parece muy mal, muy violento, son personas sin cabeza".

Lo sorprendente de esta noticia, según Miquel Valls, es cómo ha salido a la luz, y ha sido porque una de las prostitutas "quedó con uno de los hombres", le hizo unas fotografías de forma consciente y después, la prostituta le pilló el móvil y descubrió el chat. Minutos después, la mujer empezó a ver muchas fotografías de mujeres desnudas, y "fue a denunciarle".

Rifirrafe entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars

Esta noticia ha sido comentada en el plató de Más Espejo, y ha generado un momento de tensión entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars. Por un lado, la activista ha criticado a Soto Ivars porque ha sacado un libro titulado Esto no existe, donde apunta al tabú definitivo de la España contemporánea: las consecuencias de la Ley Integral Contra la Violencia de Género. Haciendo alusión a ese nuevo libro, Afra Blanco ha atacado al periodista diciéndole: "Lo que me parece sorprendente es que vengamos de un debate donde precisamente se venga a hablar de un libro, donde se habla de denuncias falsas y no falsas, y vemos una vez más imágenes de mujeres y machismo presente, es verdad que vende menos, pero el machismo está ahí".

Unas palabras que han hecho saltar al periodista generando un momento de tensión, y le ha contestado: "Todos estáis cometiendo un delito que es no leer el libro del que habláis a voces, si leyeras el libro Afra, descubrirías que se habla de estas cosas. ¿Para qué narices me dices que a ver cuándo escribo un libro de algo?. Es ridículo lo que haces".

La opinión de Cristóbal Soria

El colaborador Cristóbal Soria ha querido opinar de este tema, y ha reconocido que: "Yo creo que estamos desviando un poco la noticia, hay 90 tíos metidos en un chat y uno ha compartido fotos para el resto de amigos, esa es la noticia que yo he leído, no que haya 90 hombres que suban fotos de su pareja, yo lo he entendido así. La moralidad no es la misma".

