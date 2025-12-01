"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Dos menores de 15 y 16 años fueron encontradas sin vida en un parque de Jaén. Aunque la investigación permanece bajo secreto de sumario, la Policía Nacional informó el sábado que ambas fallecieron por suicidio y que no se apreciaban signos de violencia externa.

Los compañeros de clase de las adolescentes están profundamente afectados y aseguran que Rosmed, una de las jóvenes, había sido víctima de acoso escolar en su anterior instituto, un episodio del que nunca llegó a recuperarse, tal como han confirmado sus propios padres.

Asmed, el padre de Rosmed, se ha mostrado roto de dolor recordando a su hija. "Todavía no me lo creo", asegura, roto de dolor. Pese a que ha confirmado que sufrió bullying, sostiene que nunca había dado señales de querer quitarse la vida.

Entre lágrimas, Asmed le ha mandado un mensaje a su hija: "Te amo mucho, donde quiera que estés, sé feliz, voy a cuidar a tus hermanos". Un dolor que ha conmocionado a toda la ciudad y ante el cual los padres de las menores piden que se haga justicia: "Ojalá se sepa la verdad".