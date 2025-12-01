Antena 3 LogoAntena3
"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Hablamos con Asmed, el padre de una de las menores halladas sin vida en un parque de Jaén. Según nos cuenta, su hija Rosmed sufrió bullying, pero nunca imaginaron un desenlace como este.

Asmed

Dos menores de 15 y 16 años fueron encontradas sin vida en un parque de Jaén. Aunque la investigación permanece bajo secreto de sumario, la Policía Nacional informó el sábado que ambas fallecieron por suicidio y que no se apreciaban signos de violencia externa.

Los compañeros de clase de las adolescentes están profundamente afectados y aseguran que Rosmed, una de las jóvenes, había sido víctima de acoso escolar en su anterior instituto, un episodio del que nunca llegó a recuperarse, tal como han confirmado sus propios padres.

Familia Rosmed

Asmed, el padre de Rosmed, se ha mostrado roto de dolor recordando a su hija. "Todavía no me lo creo", asegura, roto de dolor. Pese a que ha confirmado que sufrió bullying, sostiene que nunca había dado señales de querer quitarse la vida.

Entre lágrimas, Asmed le ha mandado un mensaje a su hija: "Te amo mucho, donde quiera que estés, sé feliz, voy a cuidar a tus hermanos". Un dolor que ha conmocionado a toda la ciudad y ante el cual los padres de las menores piden que se haga justicia: "Ojalá se sepa la verdad".

Familia Rosmed
Última hora

Hablamos con los padres de Rosmed, una de las menores fallecidas en Jaén: "Mi hija no indujo a nadie a suicidarse"

Dos menores han sido halladas sin vida en un céntrico parque de Jaén. Ambas se habrían quitado la vida juntas, un hecho que ha conmocionado a ambas familias, que piden que se investiguen los hechos.

Última hora

Las sospechas del padre de una de las menores que se ha quitado la vida en Jaén: "Creemos que hay terceras personas implicadas"

Los cuerpos de dos menores de Jaén han sido hallados sin vida en un céntrico parque de la ciudad. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la familia de Sharit, una de las fallecidas.

