El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

Belén fue víctima de un plan macabro de película que su propio exnovio orquestó durante 10 meses. Este contrató a varios actores para que la convencieran de que no abortara y así tratar de mantener viva una relación que pendía de un hilo.

Cuando descubrió que estaba embarazada, Belén se dio cuenta de que no quería un hijo en común con su expareja. "Ya estaba viendo ciertos comportamientos que me echaban mucho para atrás", confiesa Belén.

Al ver que el aborto podía condenar su relación, su exnovio contrató a decenas de actores que, siguiendo un guion, se hicieron pasar por monjas y sacerdotes, entre otros. Todos ellos apelaban a sus creencias religiosas para convencerla de que tuviera al bebé.

"Se me acercó una mujer llorando y diciendo que el niño que llevaba dentro tenía un destino", asegura, "se me aparecían en tiendas de ropa, al girar la calle... me lo creía porque eran sitios donde nadie podía saber que estaba".

Después de que todas aquellas personas la convencieran, decidió seguir adelante y tener al bebé. "Pensé que si todas esas personas se me aparecieron dije: voy a llenarme de fe y voy a tirar para delante", recuerda.

A los pocos meses de dar a luz y después de dejar a su pareja, Belén recibió un mensaje por redes sociales que lo cambió todo: una de las personas que trató de convencerla le confesó que era un actor contratado por su exnovio. "A ellos les decía que era para una cámara oculta", nos cuenta Belén, "algunos preguntaban dónde estaban los micrófonos".

Al descubrir la verdad, Belén decidió llegar a un acuerdo con su expareja, que terminó confesando toda la verdad. A día de hoy, Belén tiene la custodia completa de su hijo, un bebé que fue fruto de una historia de película, pero que, según nos cuenta, hoy es una de las mayores alegrías de su vida.