La Policía Nacional investiga en Sevilla la muerte de una menor de 14 años tras caer desde un balcón

El suceso ocurría en la calle Rafael Laffón en Sevilla, cerca de la Carretera de Carmona, al rededor de las 15.00 horas de este martes cuando la joven se precipitó al vació.

Imagen de archivo de una ambulancia en AndalucíaEuropa Press

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Policía Nacional se encuentra investigando este caso, en el que aún se desconocen las circunstancias por las cuales la menor de 14 años se arrojó por el balcón de su vivienda. Esto sucedía el martes en Sevilla, en la calle Rafael Laffón, donde se desplazó una unidad de emergencias del 112 tras un avisó de suicidio.

El aviso llegó sobre las 14,45 horas, activando el aviso de emergencias sanitarias del 061 y comunicando el caso a la Policía Nacional y local. Las autoridades intentaron sin éxito reanimar a la menor, certificando finalmente su defunción y trasladando el caso a la vía judicial. Tras esto, la comisión judicial ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde en las próximas horas se le realizará la autopsia.

Los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, han sido los encargados de investigar el suceso, por lo que han estado durante toda al tarde del martes tomando declaración a los familiares de la víctima. Determinando que se trataba de un suicidio del cual aún se desconocen la profundidad de las circunstancias, según asegura el departamento de policía.

Posible acoso escolar

Una de las teorías de las autoridades es que se trate de un caso de bullying, de lo cual no consta ninguna queja o denuncia ni policial ni por parte del centro educativo.

La muerte de la joven ha supuesto una gran tristeza para toda la ciudad, que deja bonitos mensajes como el de la asociación deportiva en al que juagaba al fútbol, que subía un post en la red social X pidiendo paz por ella.

La Policía Nacional continuará con la investigación para determinar el motivo de este trágico asunto.

