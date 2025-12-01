Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Continúa la guerra entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Pese a que parecían haber llegado a un acuerdo por la manutención de su hijo, aún había un punto en el que ambos no estaban de acuerdo.

Esta semana, podrían firmar el convenio regulador para la manutención de su hijo David. Una manutención que Gabriela asegura que no ha estado recibiendo por parte de Bertín.

"Han intentado acordar el dinero por lo privado y añadir una cláusula con un régimen de visitas", señala Pilar Vidal. Según nos cuenta nuestra colaboradora, es cierto que Gabriela Guillén no ha cobrado, ya que Bertín no estaría en una buena situación económica, pero sostiene que el cantante saldará sus deudas pronto. "Gaby cobrará lo que le corresponde", asegura.

Pilar Vidal termina diciendo que Bertín Osborne ya no se fía de Gabriela Guillén. "Dice que no volverá a hablar de ella", advierte. ¿Terminará pronto la guerra entre Bertín y Gabriela Guillén?