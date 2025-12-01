Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Famosos

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Bertín y Gabriela Guillén podrían firmar el convenio regulador para la manutención de su hijo esta semana. Un hecho decisivo en la batalla en la que están sumidos desde hace años.

Bertín Osborne

Publicidad

Continúa la guerra entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne. Pese a que parecían haber llegado a un acuerdo por la manutención de su hijo, aún había un punto en el que ambos no estaban de acuerdo.

Beatriz Cortázar

Esta semana, podrían firmar el convenio regulador para la manutención de su hijo David. Una manutención que Gabriela asegura que no ha estado recibiendo por parte de Bertín.

"Han intentado acordar el dinero por lo privado y añadir una cláusula con un régimen de visitas", señala Pilar Vidal. Según nos cuenta nuestra colaboradora, es cierto que Gabriela Guillén no ha cobrado, ya que Bertín no estaría en una buena situación económica, pero sostiene que el cantante saldará sus deudas pronto. "Gaby cobrará lo que le corresponde", asegura.

Pilar Vidal termina diciendo que Bertín Osborne ya no se fía de Gabriela Guillén. "Dice que no volverá a hablar de ella", advierte. ¿Terminará pronto la guerra entre Bertín y Gabriela Guillén?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Bertín Osborne

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Belén

El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

Asmed

"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Carmen
Lo vemos

La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

María Manjavacas
Casa Real

Reacción en Zarzuela al vídeo del rey Juan Carlos I: "No estaban informados, creen que es inoportuno e innecesario"

Familia Rosmed
Última hora

Hablamos con los padres de Rosmed, una de las menores fallecidas en Jaén: "Mi hija no indujo a nadie a suicidarse"

Dos menores han sido halladas sin vida en un céntrico parque de Jaén. Ambas se habrían quitado la vida juntas, un hecho que ha conmocionado a ambas familias, que piden que se investiguen los hechos.

Las sospechas del padre de una de las menores que se ha quitado la vida en Jaén: "Creemos que hay terceras personas implicadas"
Última hora

Las sospechas del padre de una de las menores que se ha quitado la vida en Jaén: "Creemos que hay terceras personas implicadas"

Los cuerpos de dos menores de Jaén han sido hallados sin vida en un céntrico parque de la ciudad. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la familia de Sharit, una de las fallecidas.

Peste porcina

Alerta por la peste porcina africana: "Hace años que estamos pidiendo que se controle la densidad de los jabalíes"

Eva Millán

Eva Millán, sobre la muerte de Lady Di: "Si no llega a ser por la entrevista en la BBC, probablemente Diana estaría viva"

Victoria Vera

El desnudo de Victoria Vera que desafió al régimen: "Me mandaron varias cartas explosivas y nos metieron dos bombas en el escenario"

Publicidad