La madre de Víctor Barrio, el torero de los niños: "Mi luto es estar al pie del cañón y dar la cara por lo que mi hijo luchó"

El torero de los niños. El torero de la sonrisa eterna. "Pude ver a mi hijo que, irónicamente, seguía con su sonrisa en la cara". Las palabras fluyen lentas en una garganta anudada. En la piedra en la que descansan los restos mortales de Víctor Barrio nos recibe su madre.

"No quiero llegar a los 80 años llorando porque no lo intenté"

La madre de Víctor Barrio deja claro su propósito de luchar por el legado de su hijo, fallecido el 9 de julio de 2016 en Teruel en una plaza de toros. "Si en dos años no consigo lo que quiero, os juro que lo dejo. Pero fue el toro el que lo dejó a él". Es el recuerdo de una madre herida de por vida, pero orgullosa. "Disfrutó, fue muy feliz haciendo lo que hacía".

"A la puerta de casa llegaban niños de ocho y diez años para decirme que Víctor no era un asesino"

La casa en la que se crio el torero segoviano es un museo a su persona. Esther nos hace un repaso cronológico por la trayectoria de su hijo, aquel adolescente que empezó corriendo encierros y años más tarde conquistaría como novillero la afición más exigente del mundo, la de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Un torero que siempre estuvo cerca de los niños, pues consideraba que había que enseñar la tauromaquia a las nuevas generaciones para que tuvieran una opinión formada sobre este espectáculo. "A la puerta de mi casa llegaban niños de ocho y diez años para decirme que no me preocupara, que Víctor no era un asesino".

Sin escrúpulos ni respeto en las redes sociales

La familia de Víctor Barrio recurrió a los tribunales después de que varias personas pusieran mensajes ofensivos a las pocas horas de morir el torero.

Una exconcejala del Ayuntamiento de Catarroja (Valencia), fue condenada a pagar una indemnización de 7.000 euros por vulnerar el derecho al honor del diestro. "No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto ahora, más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras ha vivido". Este fue el mensaje que Datxu Peris dejó en sus redes sociales con el cuerpo de Víctor todavía caliente.

"Lo que más le dolía a Víctor era que los aficionados estaban dejando de dar valor a esto porque ya no morían los toreros en la plaza"

Esther Hernanz curó algunas heridas al conocer que aquellos mensajes de odio hacia la figura de Víctor no quedaban impunes: "Mi luto es estar al pie del cañón y dar la cara por todo aquello por lo que mi hijo luchó".

Una entrevista en la que abre su corazón de madre coraje, con el recuerdo de Víctor muy presente. Una charla en la que la muerte del torero se erige como moneda de cambio para alcanzar la gloria eterna. "Lo que más le dolía a Víctor era que los aficionados estaban dejando de dar valor a esto porque ya no morían los toreros en la plaza. ¿Por qué coño tenías que enseñarles tú lo que es el toreo?".

