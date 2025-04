“Prefiero quitarme de en medio antes que seguir traicionando a mis padres”: un adicto cuenta su incontrolable impulso de comprar sin parar

“Para llegar a comprarme algo en ese momento le he robado dinero a mi madre, he acudido a micro préstamos…” María le explica su psicóloga el calvario que le ha provocado su conducta adictiva con las compras. Hoy cumple un año de terapia. A sus 31 años su teléfono está limitado por un control parental para que no acceda a plataformas de compra inmediata y siempre que acude a cualquier comercio ha de hacerlo acompañada. Gana unos 700 al mes pero ha llegado a acumular deudas por 18.000.

“Con un clic tienes el armario lleno”

“Llegaba a gastar 200 euros en una tarde. Con un clic, tienes el armario lleno. Había noches que me daban las 3 de la mañana añadiendo cosas a la cesta”, recuerda mientras hace el gesto de ir pasando pantallas en un móvil imaginario. María llegaba a comprar de una vez tres prendas idénticas: “cuando lo recibes sientes mucha satisfacción porque es lo que mi cuerpo y mi mente me piden que haga. Pero cuando llego a casa y veo que no lo necesito, todo lo que quiero es esconderlo para que nadie lo vea y me siento lo peor”. Los micro préstamos que pedía cubrían los intereses del anterior, hasta que la bola de nieve se hizo inabarcable. Dos intentos de suicidio: “Cuando ya me he visto endeudada completamente… prefiero quitarme de en medio antes que traicionar a mis padres de esta manera”.

Compras compulsivamente desde el sofá

Mercedes Núñez es la psicóloga de María. Colabora con FEJAR, la Federación Española de Jugadores Rehabilitados. Baraja una cifra llamativa: el 7% de la población estaría en riesgo de caer en este comportamiento adictivo: “Está absolutamente infradiagnosticado. El incremento se ha notado a raíz de tenerlo a mano en el teléfono”, sostiene. De la misma opinión es Kike Sanz, director del centro Elphis de tratamiento de adicciones: “desde la comodidad de tu sofá puedes estar comprando compulsivamente”.

“Soy Mónica y soy adicta a las compras”

Mónica lleva más de tres años de tratamiento en este centro, y hasta el cuarto no recibirá el alta. “Tengo que comprar todos los días y lo hago de manera compulsiva: unos zapatos que no me iba a poner, muchos productos de perfumería que no me da tiempo a gastar, ropa… y además ir acumulando. De repente me daba por los bolsos y llegaba cada día con uno distinto”. Su deuda es de 10.000 euros. También con préstamos personales que sigue pagando y de los que ni siquiera conoce el tipo de interés: “Te da igual, lo importante es que tenga dinero para seguir comprando”. La dificultad de tratar esta adicción, como la de las pantallas, la comida o el sexo es que las compras son una necesidad cotidiana: ¿Quién puede vivir sin comprar?

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.