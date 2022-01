Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos, sobre las declaraciones de Garzón: "Me parece inaudito"

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, afirmó en una entrevista a 'The Guardian' que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados". Tras estas declaraciones se ha generado polémica al respecto.

Sobre ello, Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos, manifiesta: "Que un Ministro vaya a otros países diciendo que exportamos carne de animales maltratados y de baja calidad...no hay sensatez. Creo que lo que debería estar haciendo el ministro Garzón es luchar contra el lobby farmacéutico y no dar declaraciones a un medio extranjero contra las propias exportaciones. Me parece inaudito".

Subida de los tipos de interés en el mundo

Por otro lado, actualmente la reserva federal de Estados Unidos valora adelantar la subida de los tipos de interés. Al respecto, Garicano señala: "Lo que la gente está viendo es algo que se lleva anticipando y es el fin de la era del dinero fácil".

Asimismo, comenta que hasta el momento "hemos tenido dinero muy fácil" en todo el planeta, lo que lleva a que "todo eso suba porque hay dinero a mansalva". Comenta que la economía española tiene siempre una "reacción muy extrema a los ciclos económicos" y "siempre hemos tenido mayor respuesta de inflación y mayor respuesta de desempleo".

A su parecer, se necesitan reformas al respecto y señala que una de las claves en este caso es la energía, "es una reforma que España debe hacer". A la pregunta de si será el 2022 el año de la recuperación, Garicano apunta que "hay dos factores negativos". Por un lado, la inflación y por otro las nuevas variantes del virus.

"Tenemos que vacunarnos y seguir con el cuidado que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que hacer los deberes en cuanto a las reformas", finaliza.

Puedes volver a ver la entrevista a Luis Garicano, economista y eurodiputado de Ciudadanos, sobre las polémicas declaraciones del ministro Alberto Garzón y la situación económica de España