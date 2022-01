Cesar Carballo, médico adjunto de urgencias del Ramón y Cajal: "Cuidado con Ómicron en los no vacunados. No es más leve que Delta"

La pandemia de coronavirus ha dejado hasta la fecha más de 300 millones de casos en el mundo, y alrededor de 5,5 millones de muertos a causa de la enfermedad, según los datos publicados este viernes por la Universidad Johns Hopkins. Asimismo, en España la sexta ola y el avance de la variante Ómicron empieza a notarse en muchos hospitales y en la atención primaria, donde aseguran estar "desbordados".

Espejo Público ha preguntado a Cesar Carballo, médico adjunto de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, por la situación actual de contagios y el avance de la vacunación en España. "El mapa español es algo diferente al europeo, ya que en nuestro país la mayoría se han vacunado", indica.

"Cuidado con Ómicron los no vacunados"

Además, manifiesta que actualmente lo que se está viendo mucho en los hospitales es a personas no vacunadas contra la Covid-19. "Lo dijimos, con Ómicron se ha quitado ese escudo de protección que les dábamos los vacunados. Ómicron puede afectar a los que ya se han infectado y a los que se han vacunado y, desgraciadamente, empezamos a verlo en los hospitales", señala.

"Cuidado con Ómicron en los no vacunados, no es más leve que Delta", asegura. Además, apunta que están viendo a personas no vacunadas infectadas con neumonías bilaterales, "incluso en pacientes jóvenes". "Mucho cuidado de pensar que Ómicron es más leve en los no vacunados. Estamos viendo que en los que tenemos la vacuna no se ve ese alto numero de contagios ni se va al hospital", añade.

"Ya tenemos mucha más presión de la que nos gustaría"

Aun así, comenta que actualmente hay un 50% de los hospitalizados en UCI vacunados y otro 50% de no vacunados. En cuanto al riesgo de saturación hospitalaria, manifiesta que no saben cuándo llegará el pico de la curva y todavía hay que "ver los efectos de Nochevieja, Año Nuevo y Reyes". No obstante, "ya tenemos mucha más presión de la que nos gustaría. Las UCI médicas en Madrid están por encima del 50%. Ya hay una sobrepresión, lo deberíamos de haber evitado", lamenta.

Sobre la decisión de Madrid de no aislar a los alumnos de hasta 12 años que sean contacto estrecho de un positivo por coronavirus, Carballo señala: "Optamos por una estrategia como la de Israel. Infectémonos todos lo antes posible. A mi me parece un gran error".

"Yo apuesto porque no juegue el Open de Australia"

Por último, sobre la polémica de Djokovic, Carballo considera que "las reglas están para cumplirlas y él se las ha saltado. Yo apuesto porque no juegue el Open de Australia".

