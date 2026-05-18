Lo nunca visto entre Javier y David en Pasapalabra: El Rosco se decide... ¡por los fallos!

Nunca se había visto algo igual en los duelos entre Javier y David en El Rosco, y ya van 28. Los dos han evidenciado que no han tenido su tarde más afortunada, hasta el punto de que el ganador sólo ha necesitado 20 aciertos y ha terminado con tres fallos. Ha sido el concursante madrileño, a pesar de que por momentos él era quien apuntaba a la derrota.

Teniendo en cuenta el historial de los dos, la prueba ha transcurrido completamente fuera de lo habitual. Sin largas rachas de aciertos, recurriendo mucho al “Pasapalabra” y, sobre todo, con muchos tropiezos. El primero lo ha protagonizado Javier, en la G y por una respuesta de diccionario que tenía “mal estudiada”. David parecía ir mejor hasta la V, cuando ha confundido “vado” con “vera”. Los dos concursantes quedaban empatados a 14 aciertos y un fallo.

Javier parecía reconducir su Rosco al completar su primera vuelta y llegar a las 18 letras en verde. Sin embargo, suyo ha sido el siguiente error por responder “ideal” y no “idilio” sobre una relación amorosa feliz. Y también el siguiente, cuando no pensaba que el acierto era tan fácil como decir “repintar”. Menos mal que ha maquillado su final con dos aciertos para terminar con 20.

De hecho, esos dos ases del madrileño han sido la clave del duelo. David se ha estancado en los 18 aciertos y ya ha encadenado sólo errores en un final insólito entre estos dos concursantes. ¡Descubre en el vídeo cómo ha transcurrido este Rosco!

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