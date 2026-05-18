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Pablo Motos le reta

Roberto Leal acepta el desafío de El Hormiguero: el rapeo más raro de su vida

El presentador, que ha charlado con Pablo Motos sobre su nueva faceta de novelista, se ha atrevido a convertir un prospecto en un rap.

Roberto Leal acepta el desafío de El Hormiguero: el rapeo más raro de su vida

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Alberto Mendo
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El Hormiguero ha recibido la visita de Roberto Leal, pero esta vez el presentador no ha ido a hablar de Pasapalabra o El Desafío. En esta ocasión, ha presentado su primera novela, titulada El Sótano. Durante la entrevista, ha hablado de cómo ha sido adentrarse en el mundo de la escritura, qué le llevó a dar el paso de publicar ficción y cómo ha vivido el proceso creativo de este proyecto tan personal.

Más allá del libro, Pablo Motos le ha pedido lo que ya es un clásico en las visitas de Roberto: improvisar un rapeo. Sin embargo, el reto ha sido mucho más complicado cuando le ha explicado que tenía que hacerlo con el texto de un prospecto para las almorranas.

Roberto ha demostrado hasta qué punto se le da bien y es un artista superando este desafío con mucho sentido del humor. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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