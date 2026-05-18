Shakira gana la batalla contra Hacienda y le tendrán que devolver 60 millones de euros a la cantante

Ocho años después del inicio del proceso por fraude fiscal contra la cantante Shakira, la Audiencia Nacional ha estimado el recurso presentado por la artista contra la Resolución de la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo Central en relación con el ejercicio fiscal de 2011 por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, anulando las liquidaciones y sanciones impuestas.

Ahora, la Hacienda pública tendrá que devolver 60 millones de euros a la cantante. En una sentencia, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso considera que la Administración no ha acreditado que la cantante permaneciera en 2011 en España más de 183 días, tal y como exige el artículo 9.1 de la Ley 35/2006 en relación el domicilio fiscal que se determina a la hora de tributar en el IRPF.

Fallo a favor de Shakira

Al contrario, la Sala entiende que la estancia en el país de Shakira fue de 163 días y que la Administración no ha probado, que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos en España y las relaciones familiares con residentes en nuestro país.

Tras analizar la Administración extensamente si la cantante residía en Bahamas y si el certificado de tal residencia era relevante, el Tribunal señala lo esencial y debe de probar si la recurrente residía fiscalmente en España. "Por tanto, que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 es irrelevante, porque la recurrente ha probado la permanencia de al menos 183 días fuera de España".

La Sala recuerda que la situación analizada en este recurso se acota al ejercicio 2011, por lo que los cambios producidos en ejercicios posteriores no afectan al presente litigio.

Hacienda obligada a devolver 60 millones

El ejercicio analizado se remonta al 2011, un año en el que Shakira realizó una gira mundial con 120 conciertos en 37 países. Según la documentación del caso, la cantante no tenía entonces casa en España, no tenía hijos en el país ni concentraba aquí su actividad profesional o empresarial. La Agencia Tributaria le reclamó el pago de impuestos por los ingresos generados en aquella gira.

La resolución obliga ahora a Hacienda a devolver 60 millones de euros a la cantante, una cantidad a la que deberán sumarse los intereses correspondientes.

El abogado de Shakira, José Luis Prada, valoró la sentencia como el final de "un calvario de ocho años" y denunció "una práctica administrativa poco rigurosa".

"Shakira ha tenido la fuerza y los recursos para llegar hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes anónimos que no disponen de los recursos para defenderse", afirmó.

Shakira se pronuncia

La propia cantante también celebró la resolución y aseguró que la Audiencia Nacional "ha puesto las cosas en su sitio" después de "más de ocho años soportando un señalamiento público brutal".

"Mi mayor deseo es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad y los obliga a demostrar su inocencia desde la ruina económica y emocional", señaló.

Con esta sentencia, Shakira cierra el último frente que mantenía abierto con la Agencia Tributaria española. La cantante abandonó España a comienzos del 2023 para instalarse con sus hijos en Miami.

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