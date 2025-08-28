Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Rescatan en Cartagena a un niño de 2 años encerrado en un coche a pleno sol mientras su madre hacía la compra

La actuación de los agentes fue decisiva para salvar la vida del niño. La alcaldesa de Cartagena Noelia Arroyo, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local una felicitación oficial a los policías que intervinieron.

La rápida intervención de la Policía Local de Cartagena evitó una tragedia este miércoles en Cabo de Palos. Los agentes rescataron en estado crítico a un niño de 2 años que permanecía encerrado en un vehículo estacionado en el aparcamiento de un supermercado mientras su madre hacía la compra, según informó el Ayuntamiento en un comunicado y ha recogido Europa Press.

El niño no respondía a estímulos

Vecinos que se percataron de la situación alertaron a la Policía Local. Cuando los agentes llegaron, comprobaron que el menor estaba dentro del coche, con las puertas cerradas y a pleno sol, sin reaccionar a ningún estímulo. Ante la gravedad, los policías fracturaron una ventanilla para sacarlo del vehículo y lo trasladaron al interior del supermercado, donde trataron de estabilizar su temperatura corporal en un ambiente refrigerado mientras llegaban los servicios sanitarios.

Una actuación decisiva

El personal de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) confirmó la gravedad del caso y subrayó que la actuación policial fue determinante para salvarle la vida. Posteriormente, el niño fue trasladado al hospital Santa Lucía, donde recibió atención médica.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y ordenó el traslado del vehículo al depósito municipal. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha propuesto a la Junta de Gobierno Local una felicitación oficial a los agentes que intervinieron, destacando que su rápida actuación fue clave para evitar un desenlace fatal.

