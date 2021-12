La llamada de despedida de Carlos Marín, cantante de Il Divo, antes de que le intubaran: "No me lo podía creer"

Carlos Marín, la voz española de Il Divo, fallecía a los 53 años en el Royal Hospital de Manchester a causa del Covid-19. Sus restos están ya en España donde será incinerado por protocolo aunque, tal y como señala su viuda la también cantante Geraldine, a la familia le hubiera gustado poder incinerarlo.

Carlos Marín y Geraldine se separaron hace años pero mantenían una relación muy especial. Han permanecido juntos los últimos 30 años. "Ahora mismo se ha ido parte de mi alma. No lo esperábamos porque pensábamos que iba a salir de esta. Él decía que iba a volver a casa por Navidad. Es una tragedia porque no lo esperábamos", se lamenta la artista.

Justo antes de que a Carlos le indujeran el coma hizo una videollamada con Geraldine en la que se despidió de ella. "Al final me dijo que me amaba y que era la mujer de su vida y que cuidara a su familia. No me lo podía creer", lamenta.

Carlos y Geraldine pasaron los 2 años de pandemia juntos. "Tengo la satisfacción de que él ha vivido conmigo y con mi hija formando una familia y ha sido muy feliz. Nos hemos reído todo el tiempo. Teníamos muchos planes juntos, entre ellos volvernos a casar", apunta.

Señala que Carlos se había puesto solo una dosis de la vacuna (Janssen) ya que había pasado la enfermedad. Lamenta algunas medidas que han podido contribuir en el contagio tales como que la gente entraba en los sitios cerrados sin mascarillas, las ventanas de muchos de los hoteles a los que viajaba estaban selladas y no podía ventilar la habitación. Apunta además que Carlos estaba perfecto de salud y se había hecho análisis antes de contraer la enfermedad.

Cree que los médicos han hecho todo lo posible por salvarlo. "Quiero decir que Carlos Marín ha sido la persona más buena del mundo y ha sido muy grande en el mundo entero. Se merece un recuerdo como el hombre más importante de la música. Esto es una pandemia, esto es una tragedia y esto lo tenemos que terminar y zanjar, que alguien ya termine con esta matanza", solicita.

