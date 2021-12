Benito Almirante advierte: "No podemos dejar en el test de antígenos toda la responsabilidad frente al Covid"

"Hay fatiga pandémica, la sociedad ha hecho las cosas bien pero todavía hay un porcentaje de personas importantes que no le ha tomado la temperatura importante a la situación", así de tajante se muestra Benito Almirante jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Vall d' Hebron. Advierte que seguimos teniendo el virus entre nosotros y recuerda que "tenemos que seguir haciendo lo necesario para controlar la situación".

Considera que "los sanitarios somos la imagen de la sociedad en muchos aspectos y está claro que hemos de intentar en la medida de lo posible dar ejemplo". Sobre los brotes que se han producido en determinados centros hospitalarios tras cenas de empresa sostiene que "el impacto más importante es sobre el ejercicio de su actividad que se deja de hacer durante un número importante de días". "Tenemos que dar la imagen de que este tipo de actividades tienen un elevado riesgo en este momento".

Pide a la sociedad que evite las actividades masivas que conlleven riesgo de infección a gran escala. Señala que la vacunación sigue siendo el elemento fundamental para evitar la transmisión de la enfermedad.

Sobre la idea de hacer pruebas de antígenos previas a las reuniones familiares, explica que la duración del resultado no va más allá de 24 horas y se deberían repetir estos test las horas previas. Una prueba negativa no excluye que una persona tenga la infección en fases iniciales y pese a que ese sea el resultado no debemos estar mucho tiempo sin mascarilla y hay que procurar proteger a los vulnerables. "Los test pueden ayudar pero no son la solución al problema. La solución es evitar el riesgo, reuniones masivas de personas. Tenemos que procurar estar el mínimo tiempo posible en esas reuniones y a ser posible al aire libre".

"No podemos dejar en el test de antígeno toda la responsabilidad de tener o o una protección contra la infección", resume.

