“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

El tiempo de las dudas ha terminado. Halis le enseña a su nieto la foto más comprometedora: Ferit besando la barriga de Pelin, embarazada de él. Una imagen que amenaza con salir en todos los medios más pronto que tarde.

“¿Cómo te atreves? ¿Por qué sigues llorando por Seyran?”, le pregunta su abuelo muy enfadado. Pero esta vez, Ferit no se deja intimidar. Humillado y acorralado, se enfrenta a él como nunca antes: lo acusa de manipularlos a todos, de tratarlos como simples peones dentro de la mansión.

La tensión es máxima. Halis insiste en que todo lo hace para forjarlo como un hombre fuerte, pero Ferit ya no cree en sus palabras. Se siente traicionado, usado, y ha llegado el momento de rebelarse.

Ferit deja claro que no va a volver a ser un peón en el tablero de Halis. “Ahora comienza mi reinado”, ha pensado para sí mismo, decidido a cambiar las reglas del juego y a marcar su propio destino.

