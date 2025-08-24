Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

La tensión estalla en la mansión esta noche a las 22h. Ferit se enfrenta a Halis como nunca antes y promete que ha llegado el momento de dejar de ser un peón: empieza una nueva era en la familia.

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

Publicidad

El tiempo de las dudas ha terminado. Halis le enseña a su nieto la foto más comprometedora: Ferit besando la barriga de Pelin, embarazada de él. Una imagen que amenaza con salir en todos los medios más pronto que tarde.

“¿Cómo te atreves? ¿Por qué sigues llorando por Seyran?”, le pregunta su abuelo muy enfadado. Pero esta vez, Ferit no se deja intimidar. Humillado y acorralado, se enfrenta a él como nunca antes: lo acusa de manipularlos a todos, de tratarlos como simples peones dentro de la mansión.

La tensión es máxima. Halis insiste en que todo lo hace para forjarlo como un hombre fuerte, pero Ferit ya no cree en sus palabras. Se siente traicionado, usado, y ha llegado el momento de rebelarse.

Ferit deja claro que no va a volver a ser un peón en el tablero de Halis. “Ahora comienza mi reinado”, ha pensado para sí mismo, decidido a cambiar las reglas del juego y a marcar su propio destino.

¿Está listo para tomar el poder de la familia Korhan? ¿Será capaz de desafiar a Halis y marcar su propio destino? Esta noche, capitulazo imperdible a las 22 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Los gestos que demuestran que Abidin aún no ha renunciado al amor de Suna

Los gestos que demuestran que Abidin aún no ha renunciado a Suna
Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Líder del jueves

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Pelayo en Sueños de libertad
Recapitulamos

El chantaje de Pelayo en Sueños de libertad que daña a las Mafin... ¿para siempre?

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos
Avance de Renacer

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

La vida de Bahar no volverá a ser la misma. Evren la sorprende con una pedida de mano que marcará para siempre su relación.

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto
Resumen

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

Con una Fina visiblemente afectada, ambas pasan la que podría ser su última noche de amor juntas. ¿Se imagina Marta algo de lo que está pasando?

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Irene descubre la verdad: José nunca quiso marcharse, fue su hermano Pedro quien los separó

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Fina revive su historia de amor con Marta, pero es incapaz de desvelarle su marcha

Publicidad