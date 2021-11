Un exdirectivo de la OMS advierte que "ha habido un exceso de relajación" de medidas contra el Covid en Europa

Europa es hoy el continente que más casos diarios por millón de habitantes tiene de lejos comparado con el resto de continentes. Por ello han vuelto las restricciones. Países bajos aplica desde el sábado restricciones parciales en bares, restaurantes y supermercados que tienen que cerrar a las 20.00 horas.

Se prohíbe de nuevo la presencia de público en los estadios. República Checa estudia medidas, mientras tanto hará test a todos los niños de primaria y secundaria, es decir, mayores de 6 años.

Y cerramos con Austria: ya ha entrado en vigor la cuarentena a los no vacunados. Los que no tengan la vacuna sólo podrán salir de casa para ir a trabajar, estudiar, ir de compras a tiendas de primera necesidad, vacunarse o dar un paseo. ¿Qué ocurre con Austria? Entre otras cosas que tiene un 33’5% de población no vacunada. España, tiene un 19’5% de población que no se ha vacunado. La directora de saluda pública de la OMS, María Neira, insiste en que no vacunarse es irresponsable.

Señala el exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, que hay que hacer un análisis de la complejidad de los repuntes en el caso de Europa. Determina que estamos en una situación donde influye la baja cobertura de vacunación de muchos países que deja a un gran porcentaje expuesto al riesgo de infectarse, tener episodios severos e incluso la posibilidad de ingresar en la UCI.

Para el experto ha habido una relajación excesiva de protección como lo ha sido la retirada de la mascarillas en interiores en muchos países. Pone el ejemplo de Reino Unido, donde desde el pasado 1 se junio se han relajado las medidas de control de la pandemia y tiene ahora una incidencia 10 veces superior a la de España. Las autoridades sanitarias claman por endurecer medidas de restricción y optan por vacunar a quien no lo esté.

