La UEFA carga contra la FIFA por perdonar la sanción a Balogun: "Han cruzado una línea roja"

La polémica en torno a Folarin Balogun sigue creciendo. La UEFA criticó duramente este lunes la decisión de la FIFA de levantar la suspensión automática al delantero de Estados Unidos tras su expulsión en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, una medida que permitirá al atacante disputar el partido de octavos contra Bélgica.

El organismo europeo calificó la resolución de la FIFA como "inaudita, incomprensible e injustificable" y advirtió de que pone en riesgo la credibilidad de las reglas del fútbol. Según el organismo continental, esta decisión "traspasa una línea roja" y pone "en entredicho" la integridad del torneo.

"La integridad del juego está en entredicho"

En un comunicado, la UEFA recordó que la suspensión por tarjeta roja es una de las normas más básicas del reglamento: "El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas que son el pilar de una competición justa, honesta y transparente".

El organismo añadió que, aunque algunas normas admiten interpretación, este caso no deja lugar a dudas: "A veces las reglas están abiertas a interpretación. En este caso, no".

Además, insistió en que la sanción automática no depende de ninguna valoración posterior: "La suspensión automática de un mínimo de un partido tras recibir una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para aplicarse".

Y lanzó una advertencia especialmente contundente: "Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho".

La FIFA levanta la sanción

Balogun había sido expulsado en el minuto 64 del partido de dieciseisavos frente a Bosnia y Herzegovina tras una dura entrada por detrás.

Aunque Estados Unidos terminó logrando la clasificación a octavos, todo apuntaba a que el delantero se perdería automáticamente el siguiente encuentro. Sin embargo, la FIFA anunció este domingo que dejaba sin efecto la suspensión.

El organismo justificó su decisión apoyándose en el artículo 27 del Código Disciplinario: "De conformidad con el artículo 27, la suspensión automática del jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un año". Ese artículo contempla la posibilidad de suspender total o parcialmente determinadas sanciones disciplinarias.

Trump habría llamado a Infantino

La resolución tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos. El presidente Donald Trump celebró públicamente la decisión a través de su red social Truth Social: "Gracias FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia".

Además, diversos medios estadounidenses, entre ellos The New York Times o la CNN, aseguraron que Trump llegó a telefonear al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la sanción impuesta al delantero.

Bélgica, consternada

La Federación Belga reaccionó igualmente con dureza. En un comunicado mostró su "consternación" por la decisión de la FIFA y anunció que está estudiando posibles medidas.

Los dirigentes belgas recuerdan que el artículo 66.4 del Código Disciplinario establece expresamente que una tarjeta roja implica una suspensión automática para el siguiente partido.

Además, subrayan que esa norma fue reiterada por la propia FIFA en la Circular número 16 enviada a todas las selecciones participantes antes del Mundial.

"Para proteger los derechos legítimos de todos los países participantes y el juego limpio en general de nuestro deporte, ahora y en todas las futuras Copas Mundiales de la FIFA, la KBVB continúa estudiando este expediente minuciosamente".

La decisión de la FIFA ha abierto un intenso debate sobre la aplicación del reglamento y amenaza con convertirse en una de las mayores polémicas del Mundial de 2026.

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