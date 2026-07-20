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España campeona del mundo: Así lo ha contado Antena 3 Deportes

El partido de ayer unió al país al completo, de los nervios al éxtasis y las celebraciones finales, así te lo hemos contado.

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España campeona del mundo: Así lo ha contado Antena 3 Deportes | Antena 3 Noticias

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Juan Vivancos
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Con el alzamiento de la Copa del Mundo de Rodri Hernández al cielo de Nueva York se rubricó lo que es ya una realidad, España es bicampeona del mundo. Esta generación de futbolistas comandada por Luis De La Fuente certificó la segunda estrella para nuestro país en un partido en el que la roja dominó desde el inicio hasta el final a una Argentina muy pobre y decepcionante.

Una albiceleste que era 'local' en el día de ayer en el MetLife Stadium al haber mucha más hinchada argentina que española, una afición que salió contrariada contrastando con la alegría de nuestra gente que abandonó el estadio engrandecida y contenta.

Engrandecida y orgullosa por el partido hecho por los suyos, una España que monopolizó todo el encuentro, que anuló al completo a Argentina, a pesar de que cierto es, el gol se hizo de rogar teniendo que esperar hasta la prórroga.

Una España que abandona Estados Unidos como campeona con todas las de la ley, recibiendo únicamente un gol, con un Cubarsí elegido mejor joven, con Unai Simón como guante de oro, con Rodri conquistando el balón de oro del Mundial y con un Ferrán Torres elegido MVP y héroe de la final.

El país entero se volcó con la selección

Cada punto de España concentró a muchísima gente que apoyó a la selección, pantallas gigantes, escenarios, bares, todos los rincones de nuestro país estuvieron teñidos de rojo soñando con conseguir la segunda estrella, certificándolo alrededor de la medianoche en la España peninsular.

Entre las diferentes localidades donde se vibró con los nuestros, destacaron los pueblos y ciudades natales de los futbolistas, como Tegueste, pueblo natal de Pedri, Don Benito, municipio de donde es Pedro Porro, o Barcelona, provincia en la que nacieron varios de los pupilos de De La Fuente.

De Los Palacios a Madrid

Otro de los puntos de nuestra geografía donde se vivió con intensidad la final fue en Los Palacios y Villafranca, Sevilla, el pueblo donde nacieron Gavi y Fabián y de donde también es un viejo conocido en lo que se refiere a triunfar con España como es Jesús Navas.

Barcelona también se entregó a la selección, concentrándose más de 30.000 personas en el recinto de la Marina del Port Fòrum, "Muy orgullos de ser españoles y más aquí en Barcelona y en Cataluña" comentaban aficionados de la roja en la ciudad condal. Tegueste en Tenerife se llenó también y por supuesto la fuente de Cibeles de Madrid, donde miles de personas tiñeron de rojo a la diosa.

Tras el éxtasis y celebraciones de anoche, Madrid espera ya que aterricen los futbolistas y comiencen los actos oficiales.

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