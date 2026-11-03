Isabel Preysler hace público su apoyo a Julio Iglesias, con quien estuvo casada durante siete años

La situación judicial de Julio Iglesias vuelve a situar a su entorno familiar en el foco mediático después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya cambiado de criterio y se haya mostrado a favor de que el juez investigue la querella presentada contra el cantante por dos antiguas empleadas que le acusan de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales. En medio de la repercusión de esta decisión, Isabel Preysler y Tamara Falcó han acudido a una reunión familiar en el Club Vega, donde ambas han sido preguntadas por las últimas novedades del caso.

Isabel Preysler y Julio Iglesias | Getty Images

A su llegada, Isabel Preysler ha evitado responder cuando los periodistas le han preguntado qué le parece que la Fiscalía avale que se investigue a su exmarido. Sin embargo, al ser preguntada directamente si mantiene su apoyo al cantante, la socialité ha respondido afirmativamente: "Sí, sí". Un gesto que se produce después de que el pasado febrero defendiese públicamente a Julio Iglesias en una entrevista con la revista ¡Hola!, en la que aseguró conocerlo muy bien y considerarlo "totalmente incapaz" de cometer los hechos de los que le acusan.

Isabel Preysler, en Madrid | Europa Press

La socialité también ha vuelto a demostrar la buena sintonía que mantiene con Íñigo Onieva. Al abandonar el encuentro, el empresario ha salido a despedirla y la ha acompañado hasta el coche, desde donde le ha lanzado un beso con la mano. Antes de marcharse, Isabel ha recordado que quería decirle algo y ha exclamado: "Ay. Oye". El empresario ha regresado para escucharla y, después de ese breve intercambio, se ha despedido de ella con un agradecimiento: "Muchas gracias, muchas gracias". Para la ocasión, Preysler ha lucido varios anillos dorados en la mano derecha.