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TUVIERON TRES HIJOS EN COMÚN: CHÁBELI, JULIO JOSÉ Y ENRIQUE

Isabel Preysler hace público su apoyo a Julio Iglesias, con quien estuvo casada durante siete años

Isabel Preysler ha dedicado unos minutos a la prensa y ha mostrado públicamente su apoyo a su exmarido y padre de sus tres hijos, Julio Iglesias.

Isabel Preysler

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

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Europa Press
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La situación judicial de Julio Iglesias vuelve a situar a su entorno familiar en el foco mediático después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya cambiado de criterio y se haya mostrado a favor de que el juez investigue la querella presentada contra el cantante por dos antiguas empleadas que le acusan de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales. En medio de la repercusión de esta decisión, Isabel Preysler y Tamara Falcó han acudido a una reunión familiar en el Club Vega, donde ambas han sido preguntadas por las últimas novedades del caso.

Isabel Preysler y Julio Iglesias
Isabel Preysler y Julio Iglesias | Getty Images

A su llegada, Isabel Preysler ha evitado responder cuando los periodistas le han preguntado qué le parece que la Fiscalía avale que se investigue a su exmarido. Sin embargo, al ser preguntada directamente si mantiene su apoyo al cantante, la socialité ha respondido afirmativamente: "Sí, sí". Un gesto que se produce después de que el pasado febrero defendiese públicamente a Julio Iglesias en una entrevista con la revista ¡Hola!, en la que aseguró conocerlo muy bien y considerarlo "totalmente incapaz" de cometer los hechos de los que le acusan.

Isabel Preysler, en Madrid
Isabel Preysler, en Madrid | Europa Press

La socialité también ha vuelto a demostrar la buena sintonía que mantiene con Íñigo Onieva. Al abandonar el encuentro, el empresario ha salido a despedirla y la ha acompañado hasta el coche, desde donde le ha lanzado un beso con la mano. Antes de marcharse, Isabel ha recordado que quería decirle algo y ha exclamado: "Ay. Oye". El empresario ha regresado para escucharla y, después de ese breve intercambio, se ha despedido de ella con un agradecimiento: "Muchas gracias, muchas gracias". Para la ocasión, Preysler ha lucido varios anillos dorados en la mano derecha.

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