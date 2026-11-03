Alerta en el aeropuerto de la Región de Murcia por un aviso de bomba en un avión procedente de Mánchester

A las 10:50 horas de este martes ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia un avión de Ryanair procedente de Manchester por el que se ha activado una alerta de bomba. El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha informado de que todos los pasajeros han desembarcado y deben someterse a los correspondientes controles de seguridad por parte de Policía Nacional.

Miembros de los TEDAX de la Guardia Civil procedentes de Alicante inspeccionan la aeronave para determinar si hubiera algún artefacto en su interior. Además de Guardia Civil y Policía Nacional, se han movilizado efectivos de bomberos y sanitarios del 112. Se ha constituido un comité de crisis en el propio aeropuerto.

El siguiente vuelo que aparece programado en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia corresponde a una conexión procedente de Gran Canaria, con llegada prevista a las 12:20 horas.

Un avión desde Londres a Varsovia desviado a otro aeropuerto polaco por amenaza de bomba

Este mismo martes, también se ha conocido que un avión Boeing de la aerolínea LOT que partió desde Londres con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia tuvo que ser desviado a otro aeródromo en la capital polaca debido a una amenaza de bomba a bordo, tal y como informó el Aeropuerto de Modlin.

A las 09:54 hora local (08:54 GMT), "se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)". A las 10:01 hora local (09.01 GMT), el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo.

Después del aterrizaje el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de más decisiones e instrucciones de los servicios relevantes, incluidos equipos de desactivación de explosivos. Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser cerrado, pero los pasajeros han podido iniciar el proceso de desembarque mientras "se están llevando a cabo procedimientos adicionales en consecuencia con los procedimientos de seguridad".