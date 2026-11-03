Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Audiencias

Pasapalabra, líder en octubre como el concurso más visto de la televisión con 1,6 millones de espectadores

El programa presentado por Roberto Leal confirma su dominio absoluto en las tardes, refuerza su ventaja sobre sus competidores y crece hasta firmar su mejor mes desde abril.

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra (17,5% y 1,6 M) arrasa como el concurso más visto de la televisión, creciendo también hasta su mes más visto desde abril. Líder absoluto en la tarde, logra unas ventajas con sus competidores de +6,9 y +5,1 puntos.

Una media de 3,1 millones de espectadores únicos sigue cada día el programa líder de las tardes. Este octubre, AlaZ logra también su mes más visto subiendo a los 2,2 millones de espectadores de media en la prueba final.

En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%).

¿En qué consiste la ‘piropostia’? Roberto Leal revela lo que le dijo una señora en la calle

¿En qué consiste la ‘piropostia’? Roberto Leal revela lo que le dijo una señora en la calle

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte encadena 78 meses consecutivos como líder imbatible

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra

Pasapalabra, líder en octubre como el concurso más visto de la televisión con 1,6 millones de espectadores

Pablo Motos
Audiencias

¡El Hormiguero sigue arrasando! Se mantiene como líder absoluto y lo más visto de la televisión

La dedicatoria de Moisés a una compañera de trabajo: ¡le debe un triunfo en La Pista!
Mejores momentos | 3 de noviembre

La dedicatoria de Moisés a una compañera de trabajo: ¡le debe un triunfo en La Pista!

Moisés revela su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!
Mejores momentos | 3 de noviembre

Moisés destapa su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

De David ya sabíamos que es el doble de Alejandro Amenábar, pero faltaba por descubrir a quién se parece Moisés… ¡y se encuentra en la política!

¿En qué consiste la ‘piropostia’? Roberto Leal revela lo que le dijo una señora en la calle
Mejores momentos | 3 de noviembre

¿En qué consiste la ‘piropostia’? Roberto Leal revela lo que le dijo una señora en la calle

J.J. Vaquero ha dado el término, que pertenece a Dani Rovira, y lo ha definido como un “te acaricio, pero te da”.

Sergi Arola

Sergi Arola se sincera sobre la ruina que sufrieron sus negocios: "Ahora lo veo como una lección de vida"

Navahermosa

Vecino de la familia del futbolista Jesús de Miguel: "El padre, en cuanto vio la entrada, empezó a llorar"

Esther

Esther, hermana de uno de los fallecidos en Urda: "No me vale que Óscar Puente dimita, quiero que pague"

Publicidad