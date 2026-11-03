Pasapalabra, líder en octubre como el concurso más visto de la televisión con 1,6 millones de espectadores

Pasapalabra (17,5% y 1,6 M) arrasa como el concurso más visto de la televisión, creciendo también hasta su mes más visto desde abril. Líder absoluto en la tarde, logra unas ventajas con sus competidores de +6,9 y +5,1 puntos.

Una media de 3,1 millones de espectadores únicos sigue cada día el programa líder de las tardes. Este octubre, AlaZ logra también su mes más visto subiendo a los 2,2 millones de espectadores de media en la prueba final.

En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%).