Audiencias
Pasapalabra, líder en octubre como el concurso más visto de la televisión con 1,6 millones de espectadores
El programa presentado por Roberto Leal confirma su dominio absoluto en las tardes, refuerza su ventaja sobre sus competidores y crece hasta firmar su mejor mes desde abril.
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Pasapalabra (17,5% y 1,6 M) arrasa como el concurso más visto de la televisión, creciendo también hasta su mes más visto desde abril. Líder absoluto en la tarde, logra unas ventajas con sus competidores de +6,9 y +5,1 puntos.
Una media de 3,1 millones de espectadores únicos sigue cada día el programa líder de las tardes. Este octubre, AlaZ logra también su mes más visto subiendo a los 2,2 millones de espectadores de media en la prueba final.
En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.
Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%).
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