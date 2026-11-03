El CIS llama a Espejo Público: Carina Verdú nos cuenta qué le han preguntado y qué ha respondido

Carina Verdú, periodista de la redacción de ‘Espejo Público’, recibió el viernes a las 15:34 una llamada del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según ha contado, la persona que la llamó se identificó desde el primer momento y le preguntó si tenía unos minutos para responder a una encuesta sobre ahorro familiar, economía y expectativas de futuro.

Primero le preguntaron por su sexo, su edad y su estado civil. Después llegaron las cuestiones sobre vivienda, ingresos y perspectivas económicas. A los siete u ocho minutos, la conversación pasó de la economía a la política.

"De repente, me lanzan esa pregunta de, en una escala del 1 al 10, 1 izquierda, 10 derecha, usted dónde se sitúa", ha relatado Verdú. Cuando preguntó por el cambio de tema, le explicaron que esas preguntas también formaban parte de la encuesta y que podía elegir si responderlas. La llamada duró en total unos diez minutos.

Las preguntas del CIS y las respuestas

1. ¿Tiene casa en propiedad?

"Sí"

2. ¿Cuáles son los ingresos en el núcleo familiar? ¿Es usted quien aporta más?

"Pasapalabra", ha dicho en el plató pero asegura que al CIS le dijo la respuesta.

3. ¿Cree que la economía mejorará en el próximo año?

"No"

4. Si en una escala del 1 al 10, 1 es izquierda y 10 derecha, ¿dónde se sitúa?

"Pasapalabra"

5. ¿A qué partido votará en las próximas elecciones?

"También pasapalabra"

6. ¿Votó en 2023? ¿A qué partido votó?

"Sí, voté en 2023, pero el voto es secreto y no lo voy a desvelar ahora aquí"

Al ver que su compañera había preferido reservarse algunas respuestas en plató, Susanna Griso ha bromeado: "Quiero pensar que Tezanos se va a encontrar con gente que responda más preguntas, porque si no, entenderemos por qué falla tanto el CIS". Verdú ha aclarado entonces que durante la llamada sí contestó a todo: "A todas las preguntas que me hizo el CIS, respondí".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.