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La anécdota

Karlos Arguiñano bromea sobre su hijo Joseba: “Tengo hijos silvestres”

El cocinero ha relatado una curiosa anécdota sobre su hijo Joseba cuando iba a visitar su huerta con tomates.

Karlos Arguiñano bromea sobre su hijo Joseba: “Tengo hijos silvestres”

Karlos Arguiñano bromea sobre su hijo Joseba: “Tengo hijos silvestres”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Karlos Arguiñano ha incluido tomates en la receta de pochas con níscalos que ha elaborado.

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Al hablar del tomate, el cocinero ha agradecido la temporada que ha tenido de ese producto y ha relatado una curiosa anécdota sobre su hijo Joseba. “Se comía los tomates a bocados, como si fueran manzanas” ha dicho el cocinero.

Ante esa forma de disfrutar de la comida, Karlos Arguiñano ha definido a sus hijos como “silvestres” y ha ensalzado también su papel en la pareja, “mis hijos son silvestres como yo y buitres leonados” ha explicado el chef de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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