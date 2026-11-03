Karlos Arguiñano bromea sobre su hijo Joseba: “Tengo hijos silvestres”

Karlos Arguiñano ha incluido tomates en la receta de pochas con níscalos que ha elaborado.

Al hablar del tomate, el cocinero ha agradecido la temporada que ha tenido de ese producto y ha relatado una curiosa anécdota sobre su hijo Joseba. “Se comía los tomates a bocados, como si fueran manzanas” ha dicho el cocinero.

Ante esa forma de disfrutar de la comida, Karlos Arguiñano ha definido a sus hijos como “silvestres” y ha ensalzado también su papel en la pareja, “mis hijos son silvestres como yo y buitres leonados” ha explicado el chef de Cocina abierta de Karlos Arguiñano.