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En tierra lejana | 3 de noviembre

Alya le confiesa a Boran que se ha enamorado de Cihan: "Me alegra haberme casado"

Alya ha decidido decirle a Boran todo lo que siente. En medio de todos sus reproches, ha terminado confesándole que se ha enamorado de Cihan y que, a pesar de todo lo que ha sufrido, se alegra de haberse casado con él.

Alya le confiesa a Boran que se ha enamorado de Cihan

Alya le confiesa a Boran que se ha enamorado de Cihan: "Me alegra haberme casado"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya no ha podido contenerse al tener a Boran delante. Le ha recordado que todo lo que ha vivido durante el último año ha sido consecuencia de sus decisiones. Boran huyó de Mardin porque tenía una deuda de sangre y querían matarlo. Se refugió en Canadá y, después, fingió su muerte con la ayuda de Vurgun para que todos creyeran que ya no estaba vivo. Pero, al hacerlo, también decidió el futuro de Alya sin darle la oportunidad de elegir.

"Si me hubieras querido, habrías pensado en mí y habrías pensado en dónde me estabas metiendo, pero no lo hiciste", le ha reprochado. Alya ha tenido que afrontar la muerte de su marido, sacar adelante a su hijo y empezar una nueva vida sin saber que Boran seguía vivo. "Me arrastraste hasta el infierno mientras yo enterraba a otro hombre", le ha dicho, dolida por todo lo que ha tenido que pasar.

Alya ha reconocido que ya no es la misma de antes. También le ha reprochado que los obligara a casarse a ella y a Cihan, sin imaginar lo difícil que sería para ambos afrontar aquella situación ni cuánto iban a sufrir. Sin embargo, después de todo lo que ha pasado, Alya ha terminado admitiendo que aquel matrimonio ha cambiado su vida.

A pesar del dolor, de las dificultades y de todo lo que ha tenido que superar, no se arrepiente de haberse casado con Cihan. "¿Pero sabes qué ha acabado pasando? Que me alegra haberme casado. Que me he enamorado", le ha confesado.

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