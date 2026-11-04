Accidente trenes
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 22 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha, 4 en UCI
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo. Las 69 víctimas mortales ya han sido identificadas. La actualidad girará hoy en torno a la dimisión de Óscar Puente.
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Se cumple la primera semana del trágico accidente de trenes en Urda. Con 69 muertos y más de cien heridos, los trabajos de investigación siguen su curso, los vagones ya han sido retirados de las vías y se ha producido la primera dimisión. Cuando ya no había opción de réplica, Óscar Puente anunció en la Comisión Permanente que dejaba su cargo en el ministerio y que tampoco sería cabeza de lista para las elecciones generales del 29 de noviembre.
"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas". Con estas palabras comunicaba su decisión, una decisión que asegura tomó el mismo día de la tragedia de Urda y que se lo comunicó a Sánchez minutos antes de anunciarlo.
Puente ha dicho que dimite por una cuestión de "dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", y ha explicado que ha hecho pública la decisión este miércoles porque consideraba que tenía que hacerla en la "sede de la soberanía nacional".
En su comparecencia, también lanzó un mensaje de cara al próximo 29N asegurando que un gobierno liderado por el PP será "desastroso" para el futuro. "Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy yo he intentado estar a la altura de mi país. Gracias a todos ustedes por su atención y hasta siempre"
Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 22 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha, 4 en UCI
El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se sitúa a primera hora de hoy es 22 personas, cuatro menos que el martes, y del total cuatro hospitalizados están en UCI.
Fuentes del Gobierno regional han informado de que, a las 8:30 horas de este miércoles, los afectados en el accidente de tren de Urda, en el que han fallecido 69 personas, están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Feijóo pide a Sánchez que se aplique el mismo argumento de Puente y dimita por dignidad
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se aplique a sí mismo el argumento de la "dignidad" con el que ha justificado la dimisión del ya exministro de Transportes Óscar Puente. "Aplícatelo", ha dicho Feijóo a Sánchez en un mensaje publicado en la red social X, en respuesta a sus declaraciones sobre Puente en las que afirmaba que había dimitido "por dignidad", poco después de que este anunciase su renuncia en el Congreso tras comparecer por el accidente ferroviario de Urda.
En concreto, Sánchez escribió en la misma red social lo siguiente: "Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista". Y añadió: "Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Ada Colau agradece a Óscar Puente "la dignidad de este gesto difícil"
La candidata de Frente Amplio en las próximas elecciones generales, Ada Colau, ha agradecido a Óscar Puente la "dignidad de este gesto difícil", en referencia a su dimisión como ministro de Transportes tras el accidente ferroviario de Urda.
En un mensaje en la red social X, Colau ha añadido: "Estoy segura que es un paso adelante para recuperar la confianza en el tren que nuestro país merece. Ahora nos toca avanzar en acuerdos y medidas. Pacto de Estado, financiación y servicio público".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El PP considera que la dimisión de Puente no es por las víctimas, sino por las encuestas: "Le ha dimitido Tezanos"
El Partido Popular ha dicho hoy que la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, no está motivada por las víctimas de los accidentes ferroviarios de este año, sino por las encuestas que está llevando a cabo el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
"No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas", ha apuntado el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo en un comunicado.
La dimisión, agregan, "no va a colar" y el principal problema está en quien puso las infraestructuras en manos de José Luis Ábalos, primero, y de Puente después.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Sánchez tiene que decidir si nombra nuevo ministro u otro asume Transportes tras la dimisión de Puente
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene ahora que decidir tras la dimisión de Óscar Puente al frente de Transportes y a semanas de las elecciones generales del 29N, si nombra un nuevo ministro para ese puesto o encarga que algún otro de los que forman ya parte del Ejecutivo asume las competencias de este departamento.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 59 de las 69 víctimas mortales ya están con sus familias
El Centro Integrado de Datos (CID), ha informado de que 59 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario han sido ya entregadas a sus familiares. Por otra parte, este martes se han dado por cerradas las labores de búsqueda de otros posibles fallecidos en la zona del siniestro.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: CSIF dice que ahora le toca "al resto de la cúpula de Renfe y Adif"
CSIF ha celebrado la dimisión del ministro y ha añadido que "ahora le toca el turno al resto de la cúpula puesta a dedo en Renfe y Adif". "Hay que profesionalizar empresas y administraciones públicas para que estén al frente las personas más preparadas", ha defendido el sindicato.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Sánchez respalda a Puente
Pedro Sánchez, ha defendido al ministro por "dar la cara" y "soluciones" para después dar "un paso al lado" por "respecto a las víctimas". "Políticos como él dignifican a nuestro país", ha añadido este martes en un mensaje en X.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Puente dice que dimite por dignidad política
Puente ha dicho que dimite por una cuestión de "dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", y ha explicado que ha hecho pública la decisión este miércoles porque consideraba que tenía que hacerla en la "sede de la soberanía nacional".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Dimisión de Óscar Puente
La actualidad política girará hoy en torno a la dimisión de Óscar Puente. El ahora exministro de Transportes anunció su decisión en el Congreso de los Diputados y lo hizo con las siguientes palabras. "Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas".
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Se cumple una semana
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre el accidente de trenes en Urda, Toledo, cuando se cumple la primera semana de la tragedia. El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas muertas. El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha realizado las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciado desaparecidos.
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