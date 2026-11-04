Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 22 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha, 4 en UCI

Se cumple la primera semana del trágico accidente de trenes en Urda. Con 69 muertos y más de cien heridos, los trabajos de investigación siguen su curso, los vagones ya han sido retirados de las vías y se ha producido la primera dimisión. Cuando ya no había opción de réplica, Óscar Puente anunció en la Comisión Permanente que dejaba su cargo en el ministerio y que tampoco sería cabeza de lista para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año. Por muy distintos que sean, y tenga o no responsabilidad directa en ellos, es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas". Con estas palabras comunicaba su decisión, una decisión que asegura tomó el mismo día de la tragedia de Urda y que se lo comunicó a Sánchez minutos antes de anunciarlo.

Puente ha dicho que dimite por una cuestión de "dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas", y ha explicado que ha hecho pública la decisión este miércoles porque consideraba que tenía que hacerla en la "sede de la soberanía nacional".

En su comparecencia, también lanzó un mensaje de cara al próximo 29N asegurando que un gobierno liderado por el PP será "desastroso" para el futuro. "Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy yo he intentado estar a la altura de mi país. Gracias a todos ustedes por su atención y hasta siempre"

Sigue en directo la última hora del accidente de trenes en Urda.