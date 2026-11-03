"Necesito de los demás": Mario Vaquerizo desvela cómo ha cambiado su forma de ver la vida

El artista ha explicado que, después de escribir el libro, se ha dado cuenta de que no quiere estar solo en la vida. Aunque admira a las personas que disfrutan de su propia compañía y no sienten que necesitan a nadie, él reconoce que necesita a los demás.

Por eso, desea tener una buena base familiar, de amistad y de pareja. "Todo lo que yo recibo de la gente que me quiere me hace ser mejor persona", ha asegurado. Una reflexión que ha compartido después de que Pablo Motos destacara también una faceta menos conocida de Mario: su seriedad, inteligencia y responsabilidad en el trabajo, más allá del personaje que muestra sobre el escenario.

Durante la entrevista, Vaquerizo también ha recordado su estancia en el hospital y ha reconocido que, al escribir el libro, se dio cuenta de que lo que había vivido fue mucho más duro de lo que pensaba en aquel momento. Ha contado que incluso llegó a sentirse tan cómodo durante el ingreso que no tenía prisa por recibir el alta: "Yo en el hospital no me quería ir". Una experiencia que le hizo valorar aún más lo importante que es sentirse acompañado y querido.