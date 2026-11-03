Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero

"Necesito de los demás": Mario Vaquerizo desvela cómo ha cambiado su forma de ver la vida

Mario Vaquerizo ha visitado El Hormiguero para hablar de su nuevo libro y compartir con Pablo Motos algunas de las reflexiones que ha sacado de sus experiencias más difíciles. El cantante se ha sincerado sobre la importancia que tienen para él la familia, los amigos y el amor, y ha reconocido que necesita sentirse acompañado y querido.

"Necesito de los demás": Mario Vaquerizo desvela cómo ha cambiado su forma de ver la vida

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

El artista ha explicado que, después de escribir el libro, se ha dado cuenta de que no quiere estar solo en la vida. Aunque admira a las personas que disfrutan de su propia compañía y no sienten que necesitan a nadie, él reconoce que necesita a los demás.

Por eso, desea tener una buena base familiar, de amistad y de pareja. "Todo lo que yo recibo de la gente que me quiere me hace ser mejor persona", ha asegurado. Una reflexión que ha compartido después de que Pablo Motos destacara también una faceta menos conocida de Mario: su seriedad, inteligencia y responsabilidad en el trabajo, más allá del personaje que muestra sobre el escenario.

Durante la entrevista, Vaquerizo también ha recordado su estancia en el hospital y ha reconocido que, al escribir el libro, se dio cuenta de que lo que había vivido fue mucho más duro de lo que pensaba en aquel momento. Ha contado que incluso llegó a sentirse tan cómodo durante el ingreso que no tenía prisa por recibir el alta: "Yo en el hospital no me quería ir". Una experiencia que le hizo valorar aún más lo importante que es sentirse acompañado y querido.

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

marron

¿Se puede domar a una mariquita? El sorprendente experimento de Marron en El Hormiguero

completa

Vuelve a ver la entrevista completa de Mario Vaquerizo en El Hormiguero

latre

"Soy la versión reducida": Carlos Latre se convierte en Mario Vaquerizo en El Hormiguero

estar solo
El Hormiguero

"Necesito de los demás": Mario Vaquerizo desvela cómo ha cambiado su forma de ver la vida

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra
AlaZ | 3 de noviembre

Moisés noquea a David en AlaZ al llegar a 23 aciertos y se lanza a por el bote de Pasapalabra

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte
Audiencias octubre

La ruleta de la suerte encadena 78 meses consecutivos como líder imbatible

El programa presentado por Jorge Fernández con un 21% de cuota de pantalla y 1,5 millones de espectadores, supera por +14,1 puntos a su rival, la 2ª mayor ventaja histórica, y en +6,9 a la cadena pública.

Roberto Leal, presentador de Pasapalabra
Audiencias

Pasapalabra, líder en octubre como el concurso más visto de la televisión con 1,6 millones de espectadores

El programa presentado por Roberto Leal confirma su dominio absoluto en las tardes, refuerza su ventaja sobre sus competidores y crece hasta firmar su mejor mes desde abril.

Pablo Motos

¡El Hormiguero sigue arrasando! Se mantiene como líder absoluto y lo más visto de la televisión

La dedicatoria de Moisés a una compañera de trabajo: ¡le debe un triunfo en La Pista!

La dedicatoria de Moisés a una compañera de trabajo: ¡le debe un triunfo en La Pista!

Moisés revela su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

Moisés destapa su parecido razonable con un político: ¡Roberto Leal se queda boquiabierto!

Publicidad