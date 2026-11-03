Imitación
"Soy la versión reducida": Carlos Latre se convierte en Mario Vaquerizo en El Hormiguero
Carlos Latre se ha metido en la piel de Mario Vaquerizo y nos ha regalado un momento único en plató al poder ver al carismático cantante por duplicado.
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El Hormiguero continúa su semana por todo lo alto con la visita de uno de los artistas más carismáticos de nuestro país. Mario Vaquerizo se ha sentado junto a Pablo Motos para hablarnos de sus nuevos proyectos profesionales y hacer un repaso por su extensa carrera.
Después de hacer una profunda reflexión sobre si vida y de hablarnos sobre cómo fue el proceso de recuperación de su caída en un escenario, el doble de Mario Vaquerizo ha aparecido el plató para regalarnos un momento único.
Carlos Latre se ha sentado junto al cantante y ha recreado su tan característica risa antes de que Pablo Motos haya puesto a prueba cuánto se parecen realmente. ¡Revive la imitación al completa dándole al play al vídeo de arriba!
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