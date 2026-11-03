Rodríguez Ibarra, Judit Mascó, Sara Carbonero y Bibiana Fernández, protagonistas de esta semana en La Mesa

La Mesa recibe este miércoles por primera vez a Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente de la Junta de Extremadura se sentará a la mesa para analizar la situación política a un mes de las Elecciones Generales.

El veterano político socialista hablará sobre el PSOE de Pedro Sánchez, sus discrepancias con la actual dirección del partido y los cambios que ha experimentado la formación.

Para ello, el programa recuperará declaraciones de archivo que permitirán contrastar las posiciones del socialismo histórico con las decisiones de los últimos años.

Le acompañarán Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, y Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular.

Judith Mascó, Sara Carbonero y Bibiana Fernández hablan sobre la edad y la belleza

Otra de las mesas reunirá a Sara Carbonero, Judit Mascó, Óscar Higares y Bibiana Fernández para abordar la preocupación por el envejecimiento y los límites para mantener la juventud. Compartirán experiencias y reflexiones sobre la belleza, el paso del tiempo y los retoques estéticos.

A esta conversación se incorporará desde Nueva York el psiquiatra Luis Rojas Marcos, que analizará qué nos hace sentir jóvenes y cómo disfrutar del paso del tiempo.

Vicente Vallés analiza las elecciones de medio mandato de Estados Unidos

La actualidad internacional también tendrá su espacio en el programa. Vicente Vallés analizará los resultados de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos y sus posibles repercusiones para España y para el mandato de Donald Trump. Desde allí, el presentador de Telemundo Julio Baqueiro conectará para ofrecer la última hora de los comicios.