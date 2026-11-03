La ruleta de la suerte encadena 78 meses consecutivos como líder imbatible

La ruleta de la suerte ha encadenado 78 meses consecutivos de liderazgo. El programa presentado por Jorge Fernández es seguido por más de 3 millones de espectadores únicos a diario , que triunfa también con La ruleta de la suerte noche, lo más visto de la noche del sábado.

La Voz con un 12,6% de cuota de pantalla y 1 millón de espectadores continúa líder y como el programa más visto de la noche de los viernes, por delante de su inmediato competidor y de la cadena pública. Logra 3,1 millones de espectadores únicos cada semana.

Y Ahora Sonsoles con un 10,2% de cuota de pantalla y 746.000 espectadores continúa como el magacín diario privado más visto de la tarde, a una distancia de +1,7 puntos sobre su inmediato competidor. También supera al concurso de su rival privado, al que aventaja en +2 puntos. El miércoles 29, día de la tragedia ferroviaria de Urda, anota su día más visto en dos años (1.067.000 seguidores y 6.787.000 espectadores únicos) y su cuota más alta desde abril de 2025 (12,5%).

Cocina abierta de Karlos Arguiñano con un 15% de cuota de pantalla y 730.000 espectadores también es líder sobre su adversario privado a +6,6 puntos sobre su rival directo, la 2ª más alta en un mes de octubre. Cada mañana, las recetas de cocina de mayor éxito de la televisión son seguidas por 1.157.000 espectadores únicos.

En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%).