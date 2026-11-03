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¡El Hormiguero sigue arrasando! Se mantiene como líder absoluto y lo más visto de la televisión

En su 13ª temporada, el programa de Pablo Motos triunfa un mes más y manteniendo el liderazgo en las noches de Antena 3.

Pablo Motos

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Antena 3 continúa imponiéndose a sus principales rivales. La cadena se mantiene por encima de su competidor directo y sigue siendo la opción preferida de la audiencia en las principales franjas.

El Hormiguero, por su parte, ha comenzado la 13ª temporada por todo lo alto. El programa sigue arrasando y triunfa un mes más erigiéndose como líder absoluto y lo más visto de la televisión.

Pablo Motos y su equipo acumulan una media del 13,5% de cuota de pantalla, casi 1,6 millones de seguidores de media y más de 3,8 millones de espectadores únicos. ¡Espectacular!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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