Laura Fa, sobre la ruptura de Amelia Bono y Manuel Martos: "Es sospechoso que en el comunicado hablen de terceras personas"

En la historia de amor de Manuel Martos y Amelia Bono parece confirmarse el dicho de que "segundas partes nunca fueron buenas". Y es que el matrimonio, que se separó hace años, no ha podido evitar la ruptura definitiva.

Después de 15 años de matrimonio, 4 hijos en común y una crisis superada ambos han confirmado su separación vía comunicado. La encargada de confirmarlo ha sido la revista Hola. Esta misma semana los medios preguntaban a la madre de Amelia Bono, Ana Rodríguez, sobre los rumores de ruptura. Una circunstancia que ella desmentía pero que finalmente ha sido confirmada en un comunicado enviado por ambos.

Señala la periodista Laura Fa que le llama mucho la atención que en el comunicado en el que se anuncia la ruptura se desmienta la influencia de terceras personas a la hora de tomar esta decisión. "Me parece curioso decir que no hay terceras personas cuando nadie de momento ha preguntado sobre el tema. De entrada en un comunicado poner eso me parece sospechoso más que nada", indicaba.

"En redes sociales siempre han dejado claro que hay buena relación entre ellos"

Añade Lorena Vázquez que la pareja, muy activa en redes sociales, siempre ha querido dejar claro en sus perfiles que la relación es muy buena y que siempre han sido una familia. "Si miramos el Instagram de los dos es cierto que hacía tiempo que no colgaban fotografías juntos, desde el 10 de enero", explica.

La presentadora de Espejo Público Susanna Griso resumía la situación de la hija de José Bono y Ana Rodríguez y el vástago de Raphael y Natalia Figueroa diciendo que "esto es como el dicho de que segundas oportunidades nunca fueron buenas". "Intentaron una segunda relación y no ha podido ser", destaca.