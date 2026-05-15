Laura García, portavoz de JUPOL, alza la voz por la falta de medios de los agentes: "Queremos volver con vida a casa"

La muerte de los dos guardias civiles en Barbate hace dos años podría haber marcado un punto de inflexión para incrementar el apoyo por parte del Gobierno, pero "todo sigue igual" e incluso "va a peor", afirma Laura García, Portavoz de JUPOL. Los narcos se están reforzando, cada vez hay más, y los medios no son suficientes, reclaman. "En 400 km de costa que están operando hay al menos 600 narcolanchas cuando a lo mejor hay seis o siete guardias civiles de servicio".

También se quejan de la falta de material, "no solo para combatir al narco", sino para "toda la escalada de violencia que hay". García denuncia que los materiales "no son absolutamente adecuados para los servicios". Los medios que tienen los agentes no se acercan a los que tienen los delincuentes, y este problema crece cuando se trata de las lanchas que utilizan los narcotraficantes frente a las embarcaciones de la Guardia Civil.

Los narcos aprovechan la falta de medios

"Ellos tienen unos motores muchísimo más potentes y lo que hacen es provocar el choque de las propias lanchas de la Guardia Civil. Esperemos que concluya la investigación de los compañeros Germán y Gerónimo para ver qué ha sucedido", relata la portavoz sindical. Esta denuncia hace referencia a la reciente muerte de dos guardias civiles en un acto de servicio mientras luchaban contra el narcotráfico en Huelva. Murieron por el choque de dos embarcaciones, algo que García atribuye directamente a un 'modus operandi' de los narcotraficantes: "Siempre maniobran de forma muy peligrosa para acabar matándolos", asegura.

Desde los sindicatos se quejan de la falta de protección que sufren en su día a día frente a una delincuencia cada vez más peligrosa: "No se intensifica la lucha contra el narco, al contrario. Ellos cada vez se sienten más impunes. Tanto la Policía Nacional como los guardias civiles estamos atados de pies y manos. No estamos a su altura ni de su material ni de nada", manifiesta García.

"Queremos volver con vida a casa"

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez achacan la situación actual a la falta de inversión del gobierno de Rajoy, señalando directamente al PP, muy críticos ante la falta de ayudas hacia los agentes. Este cruce de acusaciones le es indiferente tanto a la Policía como a la Guardia Civil, ya que lo que les importa es el respaldo institucional: "Nos da absolutamente igual de dónde se arrastra el problema. Lo que nos importa es que salimos a la calle sin un material de protección. No solo para combatir o para atacar, simplemente para defendernos, para volver con vida a casa".

Ante esta situación, muchos policías se han visto obligados a buscar medidas de protección por sus propios medios: "Yo me tuve que comprar mi chaleco antibalas, 790 euros. Entre el dinero y nuestra vida, intentas volver a casa", relata García. Y añade que solo ante situaciones extremas obtienen reacciones: "Tuvieron que matar a una compañera para que empezaran a repartir algunos chalecos". Algo que, aún así, está muy lejos de solucionar un problema que es general y estructural: "Solamente en la provincia de Alicante reconocen que hay 850 policías sin chaleco", lamenta la portavoz de JUPOL.

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