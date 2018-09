La mujer a la que los vecinos de La Llagosta han echado del pueblo: "El alcalde lo ha hecho todo mal, yo no vivía de okupa"

BARCELONA | TENSIÓN EN LA LOCALIDAD

La tensión continúa entre los vecinos de La Llagosta, en Barcelona. Un millar de vecinos se echó a la calle para protestar contra los actos vandálicos de Vanesa y su familia a los que tildan de okupas. Les acusan de mala convivencia y de robos y de proferir amenazas. Vanesa asegura que residían en esa vivienda con un contrato de alquiler y no la okupaban ilegalmente. Denuncian que los vecinos no respetaron que en el balcón había embarazadas y menores y en su protesta lanzaron objetos indiscriminadamente. "El alcalde lo ha hecho todo muy mal. No he abandonado La Llagosta, me he ido por mis hijos pero volveré", anuncia.