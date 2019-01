La agonía de la abuela de Julen, atrapado en el pozo: "Yo daría la vida por mi nieto, yo no hago falta"

"Si mi yerno vio caer a su hijo es porque estaba ahí", señala la abuela de Julen. Asegura que tanto su hija como su yerno están muy mal. "Mi hija habla poco, la que me cuenta como está es mi otra hija que viene y va a verla". "A mi yerno le vi anoche muy decaído, muchos días sin dormir", lamenta.

Las historias de otros niños que han sobrevivido a terremotos después de días atrapados le dan esperanza. La abuela ha hablado sobre la muerte del hermano de Julen, que falleció a los 3 años de un fallo cardiaco súbito. Apunta a que en ese caso ocurrió una negligencia. "Fue prematuro de 8 meses, le tenían que haber mirado el corazón", destaca.

Rota de dolor, asegura que daría la vida por su nieto: "A mi no me hubiera importado morirme y que la muerte de mi nieto hubiera sido para mí. Yo no hago falta"

"Dios ha sido muy injusto con nosotros. Siempre le pasan las cosas a la misma persona"

No cree en Dios. " Ha sido muy injusto con nosotros", señala. "Siempre a la misma persona le pasan las cosas. Hay mucha gente, solo tienen 29 años para haber pasado por dos tragedias cada cual peor", declara muy afectada. Espera que a Julen le esté protegiendo su hermano: "Le tiene arropado para que no tenga frío y no tenga miedo".