El juicio de Juan Soto Ivars sobre Pedro Sánchez: "Ha humillado a sus votantes"

Esta mañana a las 11.00 horas Pedro Sánchez ha despejado todas las incógnitas sobre su trayectoria política al frente del Gobierno de España. El socialista ha anunciado que continuaría en su puesto como Presidente a pesar de la campaña de acoso y derribo que está sufriendo por parte de la oposición. Una decisión con la que sus votantes deberían sentirse "estafados", según Juan Soto Ivars.

El jefe del Ejecutivo ha tenido cinco días de reflexión hasta que ha trasladado su decisión a la ciudadanía. En este corto pero intenso periodo de tiempo, Pedro Sánchez ha sentido el respaldo de su circulo cercano y se otros sectores de la sociedad, como es el caso del ámbito cultural. No obstante, el acto de que Sánchez continúe en la presidencia no ha agradado a todos los españoles.

El colaborador de 'Espejo Público' Juan Soto Ivars ha explicado esta mañana en el programa que no le extraña la actitud de Pedro Sánchez. Sin embargo, ha afirmado que lo que "único"que le sorprende es que "la gente que se creyó que esa carta era sincera no esté furiosa con Sánchez".

"Nos ha engañado a todos"

"Si crees que esa carta el día 25 de abril era sincera y ahora ves a Pedro Sánchez salir en la expresión del cálculo político más retorcido a decir que ha estado pensando cinco días y que España no puede vivir sin él, yo si fuera tú, me sentiría estafado", ha afirmado Juan Soto Ivars.

En esta dirección, el colaborador de 'Espejo Público' ha explicado que Sánchez "ha engañado" a sus votantes y "ha hecho siempre lo contrario de lo que decía".

"Sánchez dijo que no iba a haber indultos y los dio. Dijo que no iba a haber ley de amnistía y la dio. Dijo que no iba a pactar con Bildu y le dio una barra", ha ejemplificado Juan Soto Ivars.

Además, como anterior votante del PSOE, ha considerado sistemáticamente que el Presidente "ha humillado a sus votantes".

El juicio de Vicente Vallés

Esta mañana, el periodista, director y presentador de Antena 3 Noticias 2 Vicente Vallés también ha expresado su opinión en 'Espejo Público' tras las comparecencia de Pedro Sánchez.

El periodista ha explicado que le ha parecido "interesante" e un aspecto de su carta dirigida a la ciudadanía y de su decisión: "Una cierta suerte de adanismo, de esto solo me ha pasado a mi".

En esta dirección, Vicente Vallés ha recordado que "las sesiones de control al Gobierno han sido terribles en muchas épocas de la democracia, con diferentes presidentes y diferentes líderes de la oposición" y que las discusiones "sobre lo que hacían o dejaban de hacer las esposas de los presidentes" no suponen una situación nueva.

Además, el presentador de 'Antena 3' ha afirmado que "las últimas legislaturas de todos los presidentes han sido terribles" con un ambiente "muy parecido al que estamos viviendo en esta", sin excepción.

