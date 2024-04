Elisa Beni, sobre la situación de Pedro Sánchez : "Esperemos que no abdique Felipe VI con todas las cosas que se dicen de la reina Letizia"

El pasado miércoles Pedro Sánchez se dirigió a la ciudadanía a través de una carta que ha dejado a la sociedad española en suspense. El mundo de la Cultura se ha movilizado para apoyar a Presidente este domingo, en un acto organizado por CCOO y UGT.

Marisa Paredes alzó la voz en el evento, leyendo una carta del cineasta Pedro Almodóvar en la que expresa su simpatía por Sánchez y su deseo por qué continúe en su cargo. En esta dirección, la periodista Elisa Beni ha explicado en 'Espejo Público' que puede entender que "en su alma de artista reciba las emociones de una forma particular" pero que no acepta "el marco emocional en el que se ha querido introducir todo esto".

Una política "salida de madre"

"Yo estoy de acuerdo de que la política se ha salido de madre hace muchísimo tiempo" ha expresado Elisa Beni, argumentando que en el Congreso los políticos se comportan como no podríamos comportarnos en el plató porque nos echaríais para siempre".

De esta forma, ha afirmado que esta situación política "ha sucedido en todos los ámbitos", ejemplificándola con el momento en el que Pablo Iglesias, siendo vicepresidente del Gobierno, "tuvo a la gente en la puerta de su casa" y "le hicieron una exposición razonada al Supremo para que lo imputaran", pero no dimitió.

"Esperemos que no abdique Felipe VI porque a tenor de las cosas que se escriben de la reina Letizia, a lo mejor debía estar también quebrado y debía de abdicar", ha expresado Elisa Beni respecto a la situación política. Una situación que ha tachado de "ilógica": "Si Pedro Sánchez sabe que es mentira no sé como puede derivarse a una cosa tan grave a una dimisión".

El apoyo de la cultura

Múltiples exponentes relevantes de la cultura española presenciaron el acto de apoyo a Pedro Sánchez. Una de las protagonistas del evento, la actriz Marisa Paredes ha recalcado su emoción por ver el apoyo que la sociedad muestra al Presidente: "Es emocionante ver por fin que la gente sale a la calle y que hacemos actos de apoyo a Pedro y a la democracia.".

"Era terrible esa sensación de soledad, de impotencia, de dolor, de desesperación, de ver que no se hacía nada. El país está en un momento peligroso de verdad y hay que salir a la calle y gritar que no queremos volver a atrás", ha expresado la actriz.

Sin embargo, Marisa Paredes no ha sido la única que se ha pronunciado en el acto. El cantante Miguel Ríos ha apoyado que Sánchez haya "puesto el nombre de Gaza y la dignidad de los habitantes de Gaza en el frontispicio de su pensamiento".

El escritor Benjamín Prado ha aplaudido "a un presidente cuyo gobierno se ha ocupado precisamente de no decirle que no a quienes tenían una pensión baja, a quienes no tenían respetados sus derechos, a minorías LGTBI, a personas con una paga insoportable, a la sanidad pública".