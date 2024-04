García-Margallo: "En las portadas internacionales sólo se habla de corrupción y de la mujer de Pedro Sánchez"

"No apostaría porque Sánchez presentara su dimisión"

¿Qué se dice en la eurocámara? José Manuel García Margallo explica: "Las últimas noticias que tengo es que es un hecho insólito, no ha ocurrido nunca un anuncio de reflexión a plazos, las dimisiones que se han producido , la última fue la de Adolfo Suárez se producen en la misma comparecencia. Yo intenté explicar a mis compañeros lo que aquí había pasado, porque en mi opinión lo que hasta ahora conocemos no justifica esta carta"

"Si no dimite, en la política americana se llama "pato cojo"

"En las portadas internacionales sólo se habla de corrupción y de la mujer del presidente, he intentado explicar lo que ocurría a mis compañeros de la eurocámara". Según Margallo lo que ha hecho esta carta aquí las únicas opciones abiertas es que el continúa sin ningún trámite, lo cual sería lo que se conoce en la política americana un "pato cojo", porque las investigaciones van a seguir con él sentado en la presidencia del gobierno o sin él"

"Esta estrategia de empatía ciudadano tiene un peligro tremendo, porque desacredita a las instituciones"

¿Qué pretendía con su carta según José Manuel Margallo?

"Tres cosas: la movilización de los suyos, la adhesión de sus socios y la empatía ciudadana. Es una estrategia que conocemos muy bien y que tiene peligro tremendo que es desacreditar a todas las instituciones, que están al servicio de esa conspiración política, económica, mediática que lo que quiere es parar el progreso y abrir la puerta a la "fachosfera" .

"Sus opciones de alcanzar un cargo europeo son ninguna"

Respecto a las elecciones europeas si yo fuese el presidente, viendo la mayoría previsible en el parlamento europeo en el que va a haber un claro desplazamiento hacia la derecha, dudo que Pedro Sánchez tuviese la menor oportunidad de ser presidente del parlamento y recuerdo que en el discurso que dijo de presentación de la presidencia española se enfrentó con el líder del grupo mayoritario al que pertenezco y que va a seguir le dijo: "si usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ocupar un cargo europeo lo acaba de perder " , yo creo que sus opciones son ninguna"

¿Hay algo que no sepamos?

"Del pegasus lo que sí sabemos aunque a mí no me gusta especular", es que el juez suspende el procedimiento porque Israel no colabora y dice que sólo queda abierta la puerta diplomática , es decir, que el ministerio de asuntos exteriores invocando los tratados en vigor reclame esa información y y lo que sí sabemos es que hasta ahora no lo ha solicitado. Yo hablaría de que hay interés en no soltarla y eso es grave, se está incumpliendo una obligación por parte del gobierno que es colaborar con la justicia pidiendo esa información.