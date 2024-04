Hazte Oír presenta otra denuncia contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias

Begoña Gómez tiene una nueva querella por tráfico de influencias. Esta vez, del grupo ultracatólico Hazte Oír. La denuncian la han presentado ante el mismo juzgado que la demanda de 'Manos Limpias', el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Lo más probable es que el juez que ha abierto diligencias acumule esta denuncia al procedimiento que ha abierto. La nueva querella también se basa -como la de Manos Limpias- en supuestos hechos "publicados por numerosos medios de comunicación, y salvo error por esta parte, no han sido desmentidos".

La diferencia con la anterior querella es que la organización católica sí que separa lo que publican esos medios de comunicación y construye un relato de hechos que, a su juicio, son constitutivos de un delito de tráfico de influencias.

Hazte Oír ha puesto en funcionamiento autobuses con la cara de la esposa de Pedro Sánchez y pide ir a Ferraz, ante la sede nacional del PSOE, a manifestarse.

"CASOBEGOÑA on tour de nuevo. Begoña y Pedro están presentes por todo Madrid. Nuestros camiones recorren la ciudad diciendo lo que Sánchez quiere tapar con su estratagema. Hazte oír se lo pone difícil. Y sí, esta tarde... Todos a Ferraz. Sí, nuestros autobuses también", escribe en la red social 'X' (antiguo Twitter).

No es la primera vez que Hazte Oír hace algo así. Anteriormente ya puso en circulación autobuses tránsfobos, otros caracterizando a Sánchez como a Adolf Hitler, marquesinas de autobús 'negacionistas' de la violencia de género, y envió a los diputados muñecos de fetos durante la tramitación de la ley del aborto.

¿Qué es el delito de tráfico de influencias?

El delito de tráfico de influencias está castigado en el Código Penal, en su artículo 428. Se recoge el caso de que una persona "influya" en un funcionario público por su relación personal para conseguir algo que le pueda generar "directa o indirectamente un beneficio económico".

"El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior".

¿Begoña Gómez recibió subvenciones públicas?

¿Es cierto que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, recibió subvenciones públicas? No, no hay pruebas, asegura 'EFE Verifica'. Los datos expuestos en el apartado de concesiones del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas coinciden con el nombre y apellidos de otra persona, pero no coincide el DNI que la propia Gómez aportó a la agencia 'EFE Verifica'.

No está probado que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, recibiese una subvención pública que el Gobierno ha tratado de ocultar, como afirman publicaciones en internet y redes sociales. "En realidad, no hay evidencias de que Begoña Gómez fuera receptora de una subvención pública como se refieren esos mensajes".

El citado documento fue emitido en 2008 por una oficina ubicada en Los Corrales de Buelna (Cantabria), localidad en la que en 2019 se registró la sociedad 'Posada-Restaurante Medieval El Manjón' cuya administradora única es de una tal María Begoña Gómez, tal y como consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, pero no se trataría de la esposa del presidente del Gobierno.

El presidente del TSJA pide "serenidad"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha pedido este viernes "serenidad" tras conocerse la denuncia a Begoña Gómez y aboga por "confiar en la Justicia" que realizará "un trabajo riguroso y responsable" tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias.

"Hago una llamada, simplemente, al desenvolvimiento normal de las instituciones y de las funciones de cada uno en este Estado de derecho que tenemos", ha resumido el presidente del TSJA.

Manos Limpias reconoce que su denuncia se basa en recortes de prensa

Manos Limpias reconoció que la denuncia que presentó contra Begoña Gómez se basa en informaciones periodísticas y añade que, si no son ciertas, la responsabilidad será de quienes las publicaron. Y que lo hizo al ver que la Fiscalía "no actuaba de oficio" porque es un "derecho y un deber ciudadano".

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, -absuelto por el Supremo tras ser condenado por extorsionar a bancos y empresas-, aseguraba en un comunicado publicado horas después de que el presidente Pedro Sánchez anunciara que dudaba de si seguir o no al frente del Ejecutivo, que tuvo conocimiento "a través de varios diarios digitales, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades, que pudieran ser presuntamente delictivas".

"Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron, quienes deberán asumir la falsedad, pero si no son inciertas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir", añade.

