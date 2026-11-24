Cintia Rocho, presunta integrante del clan de narcotráfico de los Rocho comparece este martes por videoconferencia como testigo del caso Leire. Será juzgada por el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Su declaración se produce en plena recta final de la campaña electoral a 5 días de las elecciones generales y buscará esclarecer si el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le pidió actuar contra la jueza Beatriz Biedma, quien fue la encargada de instruir el caso de David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno.

El juez Pedraz le ha citado como testigo por la petición de la propia Biedma, personada en el procedimiento como perjudicada. En este caso se analizarán las presuntas maniobras que utilizaron para obstaculizar procesos judiciales en los que estuviera involucrado tanto el PSOE como el Gobierno.

La supuesta amenaza de muerte contra Biedma

La comparecencia de Rocho se producirá en torno a una conversación con Sáenz de Tejada, que ella misma confirmó a la Guardia Civil. La mujer aseguró que el exmagistrado calificó a Biedma como "un puto grano en el culo" y que había que "eliminarla". También añadió que le pareció muy llamativo que comentara que "a palos aprende el burro".

Sáenz de Tejada negó ante el juez que quisiera eliminar literalmente a la magistrada, haber contactado con Rocho o haber recibido algún cargo de la exmilitante socialista Leire Díez, tanto de forma directa como a través de terceros.

Biedma cree que existen indicios de que Sáenz de Tejada formaba parte de una supuesta organización criminal que habría intentado frenar la investigación contra David Sánchez. Por todos estos motivos pidió que Rocho declare.

La magistrada también pidió que indaguen sobre una anotación del 25 de marzo de 2025 encontrada en una agenda de Leire Díez. El apunte anotado fue la clave para que los investigadores llegaran hasta Rocho, ya que decía "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano".

Rocho declarará por videoconferencia

La comparecencia se celebra por videoconferencia después de que Rocho denunciara que lleva años recibiendo amenazas de muerte, como ocurrió con su marido y su padre, quienes murieron tiroteados en 2024, a lo que se añade el "homicidio" de una persona el pasado miércoles en Badajoz.

Por su parte, Sáenz de Tejada ha solicitado a través de un escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una investigación interna sobre la actuación de varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO).El juez defiende su inocencia y que se le atribuyen esas conversaciones con Rocho por una página de Facebook sin comprobar su identidad. También exige que se les abra expediente y se aparte de sus funciones como policía judicial a los agentes implicados.