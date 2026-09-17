Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional paraliza la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta

Más de mes y medio ha pasado desde que miles de migrantes llegaron a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Sin embargo, la gestión de esta crisis sigue generando profundas discrepancias en el sector político.

Mientras el Gobierno de Ceuta trata de ofrecer una cifra sobre las personas migrantes que continúan en situación irregular, la cual calcula en 13.000 de manera "conservadora", la Audiencia Nacional paraliza la decisión de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta como estaba previsto. Esta es una decisión adoptada a petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitaba frenar la instalación por su cercanía a los depósitos de combustible y a las zonas de mercancías.

Fuentes del Gobierno han reconocido su "perplejidad" por la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la construcción de este campamento provisional. Se trata de una medida que, en opinión de Moncloa, frena una solución operativa inmediata sobre el terreno, defendiendo que el operativo logístico estaba diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público.

Continuando con las cifras, todavía sigue sin saberse cuántas personas de las que entraron de forma irregular este verano quedan en la ciudad autónoma. En declaraciones institucionales, el ministro Ángel Víctor Torres ha reconocido la dificultad de dar una cifra exacta y de determinar cuántos menores o mayores permanecen allí.

Paralelamente, el Parlamento Europeo ha reclamado una "investigación independiente y exhaustiva" sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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