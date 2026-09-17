Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Audiencia Nacional paraliza la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta
El Gobierno ha expresado su "perplejidad" ante la decisión de la Audiencia Nacional de frenar el campamento para migrantes del puerto de Ceuta. Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
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Más de mes y medio ha pasado desde que miles de migrantes llegaron a la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Sin embargo, la gestión de esta crisis sigue generando profundas discrepancias en el sector político.
Mientras el Gobierno de Ceuta trata de ofrecer una cifra sobre las personas migrantes que continúan en situación irregular, la cual calcula en 13.000 de manera "conservadora", la Audiencia Nacional paraliza la decisión de instalar un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta como estaba previsto. Esta es una decisión adoptada a petición del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que solicitaba frenar la instalación por su cercanía a los depósitos de combustible y a las zonas de mercancías.
Fuentes del Gobierno han reconocido su "perplejidad" por la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la construcción de este campamento provisional. Se trata de una medida que, en opinión de Moncloa, frena una solución operativa inmediata sobre el terreno, defendiendo que el operativo logístico estaba diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público.
Continuando con las cifras, todavía sigue sin saberse cuántas personas de las que entraron de forma irregular este verano quedan en la ciudad autónoma. En declaraciones institucionales, el ministro Ángel Víctor Torres ha reconocido la dificultad de dar una cifra exacta y de determinar cuántos menores o mayores permanecen allí.
Paralelamente, el Parlamento Europeo ha reclamado una "investigación independiente y exhaustiva" sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Mbappé asegura tener "toda la solidaridad con Ceuta"
El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha querido zanjar la polémica generada después de que ni él ni Vinícius Jr ni Ibrahima Konaté lucieran la camiseta de apoyo a Ceuta junto al resto de sus compañeros. El jugador ha manifestado que tiene "toda la solidaridad" con la ciudad autónoma, aunque ha matizado que no quería olvidarse de "todos los inmigrantes que han perdido la vida" ni "poner prioridad en el sufrimiento".
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno, "perplejo" ante la decisión de la Audiencia Nacional de congelar la utilización del campamento del puerto
El Ejecutivo ha asegurado que se encuentra "perplejo" ante la decisión de la Audiencia Nacional de congelar la utilización del campamento provisional de migrantes en el puerto de Ceuta. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una providencia para comunicar al Ministerio de Transportes que no puede ejecutar la orden que ampara el uso de este espacio de acogida hasta que se resuelva la medida cautelar urgente solicitada.
Para el Gobierno, esta medida frena una solución operativa inmediata sobre el terreno y paraliza un operativo logístico que ya estaba preparado para ejecutarse de forma inminente en el muelle de Poniente, donde se habían instalado carpas con capacidad para alojar a unas mil personas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Feijóo se reune con el comisario europeo de Migraciones
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne hoy en Madrid con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para abordar la situación de urgencia migratoria en Ceuta y analizar medidas para reforzar su seguridad y garantizar una respuesta europea adecuada.
Por la tarde, Feijóo viajará a Melilla para participar en los actos institucionales por el día de la ciudad autónoma, en un viaje que busca evidenciar el apoyo de su formación a la población. Su agenda también contempla reuniones con representantes de la sociedad civil durante la mañana del viernes, dando continuidad al encuentro previo que el comisario europeo mantuvo con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: PSOE celebra la aprobación de ayudas a Ceuta
El PSOE ha celebrado la convalidación en el Congreso del Real Decreto de apoyo a Ceuta, el cual moviliza 309 millones de euros, equivalentes a un 16% del PIB de la ciudad, para reforzar servicios públicos, seguridad y acogida, así como para ayudar a autónomos y empresas.
Asimismo, los socialistas han recordado que el Ejecutivo ha destinado un total de 430 millones al refuerzo de los servicios públicos y 70 millones a infraestructuras, defendiendo que el Gobierno aporta recursos, coordina administraciones y ofrece soluciones efectivas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La jueza del caso Ceuta cita a Vivas como testigo el 30 de septiembre y pide las alertas emitidas y sus destinatarios
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye una causa tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales del pasado mes de julio, ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (el 30 de septiembre), al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía local de la ciudad autónoma (ambos el 1 de octubre).
En el auto en el que realiza estas citaciones también acuerda solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión.
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