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El abogado de David Sánchez, sobre la sentencia: "No se buscaba la condena de mi cliente, sino que tuviera repercusión en la espalda de otros"

La defensa del hermano del presidente sostiene que ha sufrido "una autopsia en vida".

Abogado de David Sánchez

El abogado de David Sánchez, sobre la sentencia de la Audiencia: "No se buscaba la condena de mi cliente, sino que tuviera repercusión en la espalda de otros" | Antena 3 Noticias

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Daniel Caballero
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El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, anunció que recurrirá la sentencia que condena al hermano del presidente del Gobierno por un delito de prevaricación en cooperación necesaria. El letrado defendió que la resolución no atribuye a su cliente ninguna responsabilidad en la creación de la plaza ni en su nombramiento, sino únicamente en la modificación de la denominación del puesto que ocupó.

"El señor Sánchez ha sido condenado por la modificación de la nomenclatura de la plaza. No ha sido condenado por la creación de la plaza ni por aceptar el nombramiento". Según explicó, la condena se basa en que la Audiencia considera que David Sánchez influyó en el cambio de nombre del puesto, que pasó de denominarse coordinador de los conservatorios a director de la Oficina de Artes Escénicas.

El abogado aseguró que mantienen la confianza en que la condena sea revocada en instancias superiores. "Seguimos confiando en que va a quedar en nada", señaló, antes de confirmar que presentarán un recurso centrado exclusivamente en ese aspecto de la sentencia. Cortés subrayó además que otras acusaciones formuladas durante la instrucción, como las relacionadas con un supuesto delito fiscal o un enriquecimiento injusto, fueron archivadas. "El balance objetivo es positivo", sostuvo, aunque insistió en que combatirán "con toda fortaleza" la única condena impuesta a su cliente.

"Le han hecho una autopsia en vida"

Preguntado por el estado de David Sánchez tras conocer el fallo, el abogado aseguró que afronta la situación con serenidad.

"Él tiene un ánimo estable", afirmó, al tiempo que denunció el intenso escrutinio al que, a su juicio, ha sido sometido durante toda la investigación. "A este señor le han hecho una autopsia en vida", expresó, para añadir que, tras una investigación que calificó de "feroz" e "instrumentalizada" por algunas acusaciones populares, el procedimiento "ha quedado en esto, en un cambio de nomenclatura".

Durante la entrevista, el letrado respondió también a las referencias sobre la amplitud de la resolución judicial, de cerca de 380 páginas, y rechazó que su extensión sea un argumento sobre su validez jurídica. al pes "Las sentencias, como las tesis doctorales, no vano", señaló. "No se mide por la extensión de la sentencia, sino por sus fundamentos técnicos y su compadecimiento con la prueba practicada".

Un procedimiento con "sesgo político"

Cortés negó disponer de pruebas para afirmar que el caso responda a actuaciones organizadas desde estructuras del Estado, pero sí sostuvo que el procedimiento ha estado marcado por un componente político. "Es un caso con un sesgo político absolutamente claro", aseguró. En su opinión, "el objetivo no era mi cliente, sino alguien diferente a mi cliente", en referencia al presidente del Gobierno.

Asimismo, rechazó compartir la tesis de la sentencia sobre la supuesta adaptación de la plaza para beneficiar a David Sánchez y recordó que el fallo "no es firme" y será recurrido ante instancias superiores.

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