El juez Emilio Calatayud, tras el caso de la 'tiktoker' agredida: "Estamos recogiendo fruto de lo que se está criando"

El debate tras la agresión a una joven 'tiktoker' retransmitida en directo continúa. La chica no ha presentado denuncia, pese a que el fiscal pide un año de prisión para su marido por propinarle una bofetada en pleno directo de Tiktok. Una imagen que se ha hecho viral. "Voy a estar con él. Ya está. Pido que me dejéis en paz. Es mi vida, es mi familia. Yo no estoy maltratada, si no, no estaría aquí con él".

La joven se ha mostrado disgustada y ha advertido de que la relación ha estado a punto de romperse y ha culpado de ello a los medios de comunicación: "Por poco me separáis de mi marido, de mi hijo, de mi familia... por internet. Dejadme en paz", ha dicho. Así se pronunciaba ante los micrófonos de Antena3 Noticias tras abandonar los juzgados de Soria de la mano de su presunto agresor, con el que tiene un hijo. Ambos daban muestras de cariño levantando sus manos entrelazadas y abrazándose a continuación. "Lo importante es que estamos juntos. No nos vais a poder separar. Da igual lo que hagáis", ha dicho la 'tiktoker' mirando a los periodistas que esperaban a la pareja.

El hombre ha salido en libertad tras declarar ante el juez, pero tendrá que comparecer en juicio oral el próximo 21 de febrero acusado de un delito de malos tratos. Ante las cámaras, la presunta víctima salió en defensa de su pareja con total contundencia. "Él está libre. Fijaos en otras mujeres que puedan necesitar ayuda", ha asegurado. Pese a sus palabras, existen contradicciones. En las últimas horas se ha difundido un vídeo de Tiktok en el que la mujer admite haber sido víctima de violencia machista.

¿"Normalización" de la violencia machista en el seno familiar?

En concreto, la 'tiktoker' mantiene una conversación a través de esta red social con un hombre y acaba reconociendo que ha sufrido dos palizas a manos de su pareja. Inicialmente asegura: "Nunca he recibido maltrato físico o psicológico de él, nunca en la vida... Lo he jurado por mí, porque a mí no me gusta jurarlo". Pero acto seguido se contradice en el mismo vídeo y, de manera espontánea, asegura: "Dos veces lo ha hecho... Dos palizas me ha dado, dos veces". Según fuentes judiciales, por el momento, no consta que la mujer haya presentado denuncia por las presuntas agresiones protagonizadas por su marido.

Al respecto, la presidenta del Observatorio de Violencia de Género, Ángeles Carmona, matiza que podemos estar ante una "normalización" de la violencia machista en el seno familiar. En este caso, la mujer considera que no tiene nada que denunciar porque está psicológicamente atrapada o tiene miedo de su agresor. Sin embargo, Carmona destaca que este proceso puede seguir adelante sin la declaración de la propia víctima, ya que el fiscal puede actuar de oficio. El agresor se sentará en el banquillo y tendrá que responder ante el juez, pese a que su pareja insiste en exculparlo.

Por su parte, el juez de menores Emilio Calatayud ha llamado la atención sobre el uso de las redes sociales. Ha advertido del peligro que suponen este tipo de vídeos que se viralizan. "Pueden hacer mucho daño a los menores. Ellos lo copian todo. Ahora hay más violencia entre ellos. Los padres tienen que limitar el acceso a estas redes", ha advertido.

"Cada vez aumenta la violencia entre menores en todos los sentidos (...) He tenido juicios de Tiktok e Instagram con chicos cada vez más jóvenes, con 14 y 15 años", explica el juez Calatayud, que pone encima de la mesa que haya más control sobre el acceso de los menores a los móviles: "Se me critica mucho porque digo que un menor de 8,9 o 10 años no pueden tener móvil, pero así nos va. Estamos recogiendo fruto de lo que se esta criando".