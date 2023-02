La 'tiktoker' cuyo novio ha sido detenido por darle un tortazo en un directo ya contó que le dio 2 palizas

Salieron del juzgado de la mano y proclamando su amor a los cuatro vientos entre los aplausos de sus conocidos. Este es el desenlace de una historia que comenzó en un directo de la red social Tik Tok. La chicha se conectaba a un directo con otros 3 jóvenes. Uno de ellos le enseñaba una fotografía de su torso desnudo. Comenzó a escuchar insultos que venían de la conexión de la chica. Era su novio, que estaba siendo testigo de la escena. El tiktoker le dice a la joven que invite a su novio al directo y en ese momento esta recibe un tortazo.

En las imágenes no se ve quién es la persona que la agrede. Ante la reacción de confusión de los participantes en la conexión la mujer dice que está con su padre para después reconocer que era su novio. Aseguraba que todo había sido un montaje para ganar seguidores y hacerse con un dinero que tenía pensado gastar en unas vacaciones con su novio.

"Dejadme en paz, por poco me separáis de mi marido y de mi hijo"

La secuencia se convirtió en viral en pocos minutos. La pareja comenzó a recibir insultos y decidieron acudir a interponer una denuncia a la comisaría. Para su sorpresa el varón acabó detenido por un presunto delito de violencia doméstica. Ambos se negaron a declarar en el juicio rápido que se llevó a cabo pero el presunto agresor se tendrá que volver a sentar en el banquillo. Fiscalía pide para él un año de cárcel.

La joven se mantiene en que ella no es una mujer maltratada y que si lo estuviese no estaría con su pareja. "Dejadme en paz, mirad por vosotros que es mi vida. Por poco me separáis de mi marido, de mi hijo, de mi familia", decía ante los periodistas.

Sin embargo, hace 2 meses la joven reconocía en Tik Tok que su pareja le había propinado dos palizas. Unos hechos que ahora niega. Apunta el periodista Paco Marhuenda que en estos temas siempre nos quedamos cortos y hay situaciones en las que la mujer se siente desvalida.