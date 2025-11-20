El fenómeno Wicked, un huracán de magia lleno de controversias: La relación de Ariana Grande y Cynthia Erivo, infidelidad o acoso de fans

Wicked: Parte II nos promete entretenimiento por partida doble. En las salas de cine, un cierre épico de su historia a la altura del musical de Broadway. Y fuera de ellas, una promoción cargada de momentos emotivos, memes, canciones y, sí, también más de una polémica.

La relación entre Cynthia y Ariana

Uno de los momentos más dramáticos del tour promocional de la película se vivió en Singapur: cuando el elenco cruzaba la alfombra (amarilla, en este caso, como el sendero de baldosas de Oz) y un tipo saltó y se agarró a Ariana Grande. Al parecer, era alguien que suele hacer este tipo de cosas con famosos para llamar la atención y ya lo había hecho en actuaciones de Katy Perry y The Weenknd.

Llamó la atención cómo Cynthia Erivo, con unos rápidos reflejos, se lanzó para detener la situación de acoso. Un gesto loable, por supuesto, pero que ha prendido otra mecha: analizando varias entrevistas e intervenciones, mucha gente en las redes sociales opinan que la actitud de Cynthiarespecto a su compañera es demasiado protectora, que está muy encima de ella e incluso hay quien la califica de dominante.

Como se aprecia en esta recomendación, el incidente de Singapur no ha sido la única vez en la que Erivo ha salido a proteger a Grande, siendo frecuente que le arregle detalles de su outfit o vigile atentamente quién se la acerca o cualquier interacción a menos de dos metros. ¿Va la cosa mucho más allá de cogerse los meñiques y compartir gira promocional?

Ariana y el polémico romance con su compañero

Otros muchos temas han sido objeto de escrutinio de prensa y fans, como el supuesto desequilibrio en los sueldos de las dos protagonistas -se dijo que Ariana cobraba 12 millones de dólares y Cynthia solo 2, algo que la cantante desmintió- o el físico de la artista. Pero sin duda el tema que más ha dado que hablar ha sido la relación sentimental entre Grande y su compañero de reparto Ethan Slater, quien interpreta al munchkin Boq.

La polémica viene porque cuando ambos se conocieron, a finales de 2022, en el set de rodaje de Wicked: Parte I, tenían otras parejas. En julio de 2023, Ariana se separaba de su entonces esposo, el promotor inmobiliario Dalton Gomez, tras dos años de matrimonio. Y ese mismo mes, Slater, se separaba de su esposa, Lilly Jay, su novia desde el instituto y con la que tenía un hijo de 11 meses en aquel momento.

Ethan Slater y Ariana Grande en la 31st Annual Screen Actors Guild Awards | Gtres

Personas cercanas a la exmujer de Ethan, Lilly Jay, no dudaron en echar leña al fuego, asegurando que esta situación había sido una gran sorpresa para ella. "Sin duda les estaban engañando... La esposa de Ethan encontró mensajes de texto entre ellos en los que coqueteaban. Ariana incluso conoció al bebé un par de veces mientras ambos estaban casados", dijo una fuente a The Post.

Ante las críticas, que señalaban que habían iniciado su relación cuando todavía tenían parejas, Grande aclaró que todo era amarillismo y que, según su versión, comenzaron después. Incluso, hay quienes interpretan que la letra de la canción Yes, And?trata sobre este asunto. Él, por su parte, no ha abordado esos rumores, pero sí ha confesado que ha sido difícil llevar una relación sentimental bajo un enorme escrutinio.