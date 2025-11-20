Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Al detalle

El motivo por el que Tita Cervera cambia su nacionalidad: ¿Una cuestión de herencia?

Las informaciones más recientes apuntan a que Carmen Tita Cervera, ante la imposibilidad de continuar con su doble nacionalidad suiza-andorrana, la baronesa Thyssen habría elegido la de Andorra y conseguir que su herencia quede repartida.

La baronesa Thyssen, Tita Cervera

Publicidad

Beni López
Publicado:

¿Ha perdido Carmen Tita Cervera su título de baronesa? Vanitatis avanzó el pasado 19 de noviembre que Carmen Tita Cervera había renunciado a su nacionalidad suiza y que, por tanto, ha perdido el derecho a utilizar el apellido Thyssen-Bornemisza y, por tanto, la conexión de su nombre con el título de baronesa. Una información que compartió el director de dicho medio, Nacho Gay, en Y ahora Sonsoles.

"Una vez que ella ha renunciado a esa identidad, ya no es baronesa, Thyssen, lo será probablemente para el imaginario colectivo" ha detallado Nacho Gay. "Desde el punto de vista estrictamente legal, ya no es baronesa", ha especificado. Sin embargo, según ha contado el director de Vanitatis, Tita Cervera ha cambiado su nombre 'María del Carmen Rosario y Soledad' por el de Carmen Thyssen y así poder seguir firmando.

Sin embargo, la propia baronesa ha afirmado en El Mundo que sigue ostentando el título de su marido por matrimonio. No obstante, lo que no ha quedado claro del todo claro es su cambio de nacionalidad. Tal y como contó Nacho Gay en el programa presentado por Sonsoles Ónega y también te hemos explicado en Espejo Público, Carmen Thyssen contaba con nacionalidad suiza y andorrana, sin embargo, ante la imposibilidad de poder continuar con su doble nacionalidad, elige la de Andorra.

Todo se debería a que las leyes de herencia en Suiza son muy diferentes a la de España. En Suiza prima el primogénito, por lo que Borja Thyssen saldría beneficiado en caso de realizarse el reparto en Suiza. Sin embargo, en España el reparto sería a tres partes, al margen de que en el libro de libre disposición lo dejase para cada uno de ellos. Todo ello para conseguir que su herencia quedase repartida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco" . Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco": Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

Antena 3» Programas» Espejo Público

Publicidad

Programas

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco" . Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

"Me han condenado a 28 meses de cárcel por sacar tabaco": Gibraltar - La Línea, en las entrañas del contrabando

Foto de una vivienda

El okupa multirreincidente: 225 denuncias, 31 detenciones y más de un millón de euros en ganancias ilegales

La baronesa Thyssen, Tita Cervera

El motivo por el que Tita Cervera cambia su nacionalidad: ¿Una cuestión de herencia?

Pastora Vega
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Pastora Vega, la actriz que lleva el talento en la sangre

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!
MEJORES MOMENTOS | 20 DE NOVIEMBRE

¡Quique se lleva el Bote de La ruleta de la suerte!

Almuerzo real, Felipe VI, emérito Juan Carlos, y Letizia
Rey emérito

El almuerzo entre Felipe VI y Juan Carlos I plantea un dilema: ¿Se reencontrará el emérito con Letizia después de sus críticas?

Esta semana se confirmaba que Juan Carlos sí acudirá al almuerzo privado al que le ha invitado su hijo, el rey Felipe VI. Las especulaciones sobre un posible encuentro entre el rey emérito y la reina Letizia, después de conocerse las reflexiones del exiliado sobre su nuera, han sido diversas.

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!
MEJORES MOMENTOS | 20 DE NOVIEMBRE

¡Mariu gana dos grandes premios en un solo panel!

La concursante del atril azul no podía estar más contenta con lo que había ganado.

Conversación con Antonio Muñoz, cuñado de Cerdán

Espejo Público habla en exclusiva con el cuñado de Santos Cerdán: "El abogado se lo están pagando todos mis hermanos"

Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte

Los concursantes, ante uno de los paneles más complicados de resolver en La ruleta de la suerte

Juanma Moreno

Juanma Moreno tacha de "tomadura de pelo" la propuesta de reforma de la fnanciación de María Jesús Montero

Publicidad