El motivo por el que Tita Cervera cambia su nacionalidad: ¿Una cuestión de herencia?
Las informaciones más recientes apuntan a que Carmen Tita Cervera, ante la imposibilidad de continuar con su doble nacionalidad suiza-andorrana, la baronesa Thyssen habría elegido la de Andorra y conseguir que su herencia quede repartida.
¿Ha perdido Carmen Tita Cervera su título de baronesa? Vanitatis avanzó el pasado 19 de noviembre que Carmen Tita Cervera había renunciado a su nacionalidad suiza y que, por tanto, ha perdido el derecho a utilizar el apellido Thyssen-Bornemisza y, por tanto, la conexión de su nombre con el título de baronesa. Una información que compartió el director de dicho medio, Nacho Gay, en Y ahora Sonsoles.
"Una vez que ella ha renunciado a esa identidad, ya no es baronesa, Thyssen, lo será probablemente para el imaginario colectivo" ha detallado Nacho Gay. "Desde el punto de vista estrictamente legal, ya no es baronesa", ha especificado. Sin embargo, según ha contado el director de Vanitatis, Tita Cervera ha cambiado su nombre 'María del Carmen Rosario y Soledad' por el de Carmen Thyssen y así poder seguir firmando.
Sin embargo, la propia baronesa ha afirmado en El Mundo que sigue ostentando el título de su marido por matrimonio. No obstante, lo que no ha quedado claro del todo claro es su cambio de nacionalidad. Tal y como contó Nacho Gay en el programa presentado por Sonsoles Ónega y también te hemos explicado en Espejo Público, Carmen Thyssen contaba con nacionalidad suiza y andorrana, sin embargo, ante la imposibilidad de poder continuar con su doble nacionalidad, elige la de Andorra.
Todo se debería a que las leyes de herencia en Suiza son muy diferentes a la de España. En Suiza prima el primogénito, por lo que Borja Thyssen saldría beneficiado en caso de realizarse el reparto en Suiza. Sin embargo, en España el reparto sería a tres partes, al margen de que en el libro de libre disposición lo dejase para cada uno de ellos. Todo ello para conseguir que su herencia quedase repartida.
