Por qué Cristiano y Georgina cenaron con Donald Trump: todos los detalles del look de Oscar de la influencer

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han alcanzado un nivel de fama global tal que esta semana han estado entre los invitados a una cena de gala en la Casa Blanca, organizada por Donald y Melania Trump. ¿El motivo? Ambos formaban parte de la delegación que acompañaba al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, durante su visita de Estado a Estados Unidos.

El futbolista y su prometida compartieron una velada de lo más lujosa con varias figuras políticas y líderes de distintos sectores, como Elon Musk y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Se apunta a que el príncipe habría querido contar con la presencia de Cristiano como gesto estratégico para reforzar vínculos con Estados Unidos.

Así fue la cena

Aunque el fútbol no sea el deporte más popular en Estados Unidos, durante su discurso Donald Trump aprovechó para elogiar a Cristiano, confesando que su hijo Barron (19 años) es seguidor del jugador y que conocerlo "le hace respetarlo un poco más".

Por su parte, el futbolista publicó después en redes un mensaje de agradecimiento: "Gracias, Sr. Presidente, por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera".

Georgina, con un vestido de Oscar

Uno de los momentos más comentados de la noche fue el look elegido por Georgina Rodríguez para cenar con Melania Trump, otra figura icónica de la moda. La influencer escogió un vestido azul noche de Guy Laroche, de archivo, perteneciente a la colección Primavera-Verano 2005. Es exactamente el mismo diseño que llevó Hilary Swank en los Oscar de 2005, cuando ganó el premio a mejor actriz por Million Dollar Baby.

La pieza destaca por su escote cerrado en la parte delantera, los drapeados en la cintura y la larga cola, aunque su rasgo más icónico es la espalda completamente al descubierto. El estilismo, rematado con unos zapatos italianos de Le Silla, fue obra de Alba Melendo, responsable también de algunos de los looks de gira de Karol G y Aitana.

Para completar el conjunto, Dimitris Giannetos optó por una raya al lado y un moño a media altura con efecto mojado, pulido y elegante, que dejaba todo el protagonismo a los pendientes de diamantes y zafiros.

El maquillaje, realizado por el reconocido artista Patrick Ta, siguió una gama de tonos nude con matices en rosa suave que realzaron sus mejillas. El acabado con polvos de sellado aportó un auténtico efecto filtro, un look impecable a la altura del vestido.

El look de Melania

La Primera Dama de Estados Unidos tampoco pasó desapercibida con su elección: un vestido verde esmeralda con drapeado central, escote palabra de honor y silueta sirena, de la colección Pre-Fall 2025 de Elie Saab. Completó el estilismo con unos salones de Manolo Blahnik y pendientes de diamantes de Graff.

Verde esperanza, verde de la bandera de Arabia Saudí… sea cual sea el motivo, la elección del color fue un acierto absoluto para un evento otoñal de este calibre.