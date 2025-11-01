Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

La vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A reprocha al PP "ponerse de perfil" ante la memoria democrática y critica que se "banalice la vida" de las mujeres afectadas por fallos en los cribados de cáncer.

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo | EFE

Publicidad

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que destine "un presupuesto digno que permita exhumar a aquellos que sabemos dónde están y que permita buscar a todos aquellos que todavía no sabemos en qué lugar se encuentran".

Durante un acto del PSOE-A en Sevilla con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, Montero ha acusado al PP de "reescribir una y otra vez la historia" y de "ponerse de perfil" ante las víctimas del franquismo. "Nosotros vamos a seguir reivindicando en todos los entornos que se proceda a la exhumación de todos los restos que hoy por hoy tengamos localizados", ha subrayado.

Retirada de símbolos franquistas

Montero exige al presidente andaluz que cumpla la ley y retire todos los símbolos de la presencia franquista, que quite todos los nombres "que exaltan a aquellos que fueron protagonistas de la represión", y que incluya la presencia y la voz de las asociaciones memoriales en la "cotidianidad, en la vida, en los colegios".

También ha advertido que las consecuencias de que los jóvenes no tengan conciencia de "qué ocurrió, por qué ocurrió y cuánta gente defendió esos valores democráticos", son graves. Esto provoca un "espectáculo de frivolidad" respecto a los regímenes totalitarios y dictaduras. Ha rechazado que pueda parecer "una cuestión de broma", porque "no se juega" con la libertad de expresión, de pensamiento ni con la defensa de las instituciones democráticas.

La vicepresidenta andaluza ha pedido alzar la voz, ya no sólo por la ultraderecha "que sopla fuerte y quiere olvidar este pasado", sino también "por un PP que reescribe una y otra vez la historia y no quiere atender a esa justicia social de reparación".

Por ello, pide a los jóvenes que "se tomen en serio" que la libertad no la regala nadie. "Hay gente que, una vez que se ha alejado un tiempo de esa situación tan intensa, tan dramática, intentan volver a leer los acontecimientos como si hubieran sido parte de una normalidad, como si hubieran sido parte de una contienda entre iguales, cuando aquí siempre lo que hubo fue la defensa de los valores democráticos de unos frente al levantamiento, al golpe militar que protagonizaron otros", ha subrayado.

Críticas a las declaraciones del PP sobre los cribados de cáncer

Además, Montero considera "inadmisible" que en el PP "se intente relativizar la vida, aunque sea solo de una mujer", en referencia a las palabras del portavoz adjunto popular en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, quien afirmó que las afectadas por los fallos en los cribados "seguramente se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos".

"Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida aunque sea de una de nosotras", ha dicho Montero, que añadía que no se puede "banalizar" algo así ni hablar de sólo "un fallo" cuando hay consecuencias tan graves. La dirigente socialista también ha alertado del "colapso" de los servicios públicos en Andalucía y ha defendido que una sola mujer "justifica un programa" y un sistema sanitario de "calidad", que permita que las mujeres y sus compañeros se sientan "seguros" ante la enfermedad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El Supremo pide a la Audiencia Nacional investigar los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo

Koldo García y José Luis Ábalos, en una imagen de archivo

Publicidad

España

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

Imagen de la presidenta de Extremadura, María Guardiola

Guardiola celebra el "cambio de opinión" del Gobierno sobre Almaraz y el peso cae sobre el Consejo de Seguridad Nuclear

Mazón, un año después: "Hubo cosas que pudieron funcionar mejor"

Mazón se desbanca como candidato del PP en las próximas elecciones valencianas y señalan a Vicente Mompó como posible sustituto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha una de las preguntas mientras comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo
Caso Koldo

El PSOE reitera su "máxima colaboración" con la Justicia ante la petición del Supremo de investigar sus pagos en metálico

Lo que Sánchez dijo de Koldo
CASO KOLDO

Lo que Sánchez dijo de Koldo en su libro: "Se quedó a dormir en la oficina para custodiar los avales"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, preside la inauguración de la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', a 31 de octubre de 2025, en Madrid (España). La exposición ha sido organizada por la AECID junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH).
México-España

Albares reconoce "injusticias" por parte de España en la historia con México y Sheinbaum lo celebra

Claudia Sheinbaum ha celebrado las palabras del ministro refiriéndose a ellas como la primera vez en la que un miembro del Gobierno español lamenta las injusticias que se llevaron a cabo durante la Conquista de México.

Salomé Pradas junto a técnicos el día de la dana
DANA

Un vídeo muestra a Pradas el día de la DANA compartiendo con varios técnicos preocupación por el barranco del Poyo

Las imágenes fueron grabadas en la mañana del 29 de octubre de 2024.

Mazón

El PP deja en manos de Carlos Mazón la decisión sobre su dimisión: "Es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político"

Carlos Mazón

Mazón no atendió dos llamadas de Pradas para informarle sobre el aviso Es-Alert la tarde de la DANA

Princesa Leonor y Felipe VI

Leonor cumple 20 años con más presencia institucional y en la recta final de su formación militar

Publicidad