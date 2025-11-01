Montero exige a Juanma Moreno un "presupuesto digno" para exhumar a todas las víctimas del franquismo

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reclamado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que destine "un presupuesto digno que permita exhumar a aquellos que sabemos dónde están y que permita buscar a todos aquellos que todavía no sabemos en qué lugar se encuentran".

Durante un acto del PSOE-A en Sevilla con motivo del Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura, Montero ha acusado al PP de "reescribir una y otra vez la historia" y de "ponerse de perfil" ante las víctimas del franquismo. "Nosotros vamos a seguir reivindicando en todos los entornos que se proceda a la exhumación de todos los restos que hoy por hoy tengamos localizados", ha subrayado.

Retirada de símbolos franquistas

Montero exige al presidente andaluz que cumpla la ley y retire todos los símbolos de la presencia franquista, que quite todos los nombres "que exaltan a aquellos que fueron protagonistas de la represión", y que incluya la presencia y la voz de las asociaciones memoriales en la "cotidianidad, en la vida, en los colegios".

También ha advertido que las consecuencias de que los jóvenes no tengan conciencia de "qué ocurrió, por qué ocurrió y cuánta gente defendió esos valores democráticos", son graves. Esto provoca un "espectáculo de frivolidad" respecto a los regímenes totalitarios y dictaduras. Ha rechazado que pueda parecer "una cuestión de broma", porque "no se juega" con la libertad de expresión, de pensamiento ni con la defensa de las instituciones democráticas.

La vicepresidenta andaluza ha pedido alzar la voz, ya no sólo por la ultraderecha "que sopla fuerte y quiere olvidar este pasado", sino también "por un PP que reescribe una y otra vez la historia y no quiere atender a esa justicia social de reparación".

Por ello, pide a los jóvenes que "se tomen en serio" que la libertad no la regala nadie. "Hay gente que, una vez que se ha alejado un tiempo de esa situación tan intensa, tan dramática, intentan volver a leer los acontecimientos como si hubieran sido parte de una normalidad, como si hubieran sido parte de una contienda entre iguales, cuando aquí siempre lo que hubo fue la defensa de los valores democráticos de unos frente al levantamiento, al golpe militar que protagonizaron otros", ha subrayado.

Críticas a las declaraciones del PP sobre los cribados de cáncer

Además, Montero considera "inadmisible" que en el PP "se intente relativizar la vida, aunque sea solo de una mujer", en referencia a las palabras del portavoz adjunto popular en el Parlamento andaluz, Pablo Venzal, quien afirmó que las afectadas por los fallos en los cribados "seguramente se contarán con los dedos de una mano, por mucho que chillemos".

"Es inadmisible que algunos intenten relativizar la vida aunque sea de una de nosotras", ha dicho Montero, que añadía que no se puede "banalizar" algo así ni hablar de sólo "un fallo" cuando hay consecuencias tan graves. La dirigente socialista también ha alertado del "colapso" de los servicios públicos en Andalucía y ha defendido que una sola mujer "justifica un programa" y un sistema sanitario de "calidad", que permita que las mujeres y sus compañeros se sientan "seguros" ante la enfermedad.

