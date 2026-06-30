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WhatsApp permitirá hablar con otros usuarios sin compartir el número de teléfono

WhatsApp implementará una nueva función que permitirá contactar con otros usuarios sin necesidad de compartir el número de teléfono. La herramienta tiene como objetivo reforzar la privacidad en conversaciones con personas desconocidas, empresas o grupos.

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WhatsApp EFE

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Jaime Álvarez
Publicado:

WhatsApp permitirá contactar con otros usuarios sin necesidad de compartir el número de teléfono. La función se desplegará de forma gradual en los próximos meses, aunque ya es posible reservar un nombre de usuario, la compañía avisará dentro de la aplicación cuando esté disponible en cada país.

Hasta ahora, para iniciar una conversación en WhatsApp era necesario disponer del número de teléfono de la otra persona. Con esta nueva implementación, los usuarios podrán identificarse mediante un nombre de usuario único, de forma similar a otras plataformas como Instagram o Facebook, y evitar así compartir un dato personal como es el número telefónico.

Usos

Esta función está pensada para situaciones en las que una persona quiere contactar con alguien nuevo, participar en grupos con desconocidos o comunicarse con una empresa sin revelar su teléfono. La compañía también permitirá a creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones reclamar en WhatsApp el mismo nombre de usuario que ya utilizan en otras plataformas de Meta. Con más de 3.000 millones de usuarios, la reserva anticipada busca facilitar el acceso a los nombres más demandados antes del lanzamiento de la función.

Privacidad

La plataforma no contará con un directorio público ni sugerirá coincidencias al buscar usuarios. Para iniciar una conversación será necesario conocer el nombre de usuario exacto de la persona a la que se quiere escribir.

Además, WhatsApp incluirá una clave opcional de nombre de usuario. Si el usuario la activa, quienes quieran contactar con él por primera vez deberán conocer tanto el nombre elegido como esa clave adicional.

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